Akdeniz'de 5.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de Marmaris ilçesinin ise 171,80 kilometre açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Deprem, yaklaşık 12 kilometre derinlikte gerçekleşti.

AFAD 5.5, KANDİLLİ: 5.8 OLARAK AÇIKLADI

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) yaptığı açıklamada, "Akdeniz'de Marmaris açıklarında saat 14.21'de 5,5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir." ifadelerini kullandı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.8 olarak güncelledi.

AKDENİZ'DE PEŞ PEŞE DEPREMLER

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında, saat 04.28'de Richter ölçeğine göre 5.4 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Bu depremden 18 dakika sonra 4.4 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha kaydedilmişti. Saat 08:12'de Kandilli Rasathanesi verilerine göre 4.3 büyüklüğünde sarsıntı yaşanmıştı.