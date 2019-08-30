30 Ağustos 2019 Cuma 07:32:59 | Son Güncelleme: 30 Ağustos 2019 Cuma 07:39:44
Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.15'te Hatay'ın Arsuz ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi.
Akdeniz'in 21,12 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Arsuz ilçesine 21,11 kilometre mesafede olduğu belirlendi.
AA
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