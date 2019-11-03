03 Kasım 2019 Pazar 09:16:02 | Son Güncelleme: 03 Kasım 2019 Pazar 09:17:00
Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde deprem
Akdeniz’de merkez üssü Muğla’nın Dalaman ilçesi açıkları olan Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akdeniz’de Muğla’nın Dalaman ilçesinin 23.32 kilometre açığı olarak saptadığı deprem, saat 07.18’de meydana geldi. Yerin 7.07 kilometre derinliğinde olan deprem, Dalaman’da da hissedildi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 4 olarak açıkladı.
(DHA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan görülmemiş çark
- Başkan Erdoğan'ın çağrısı karşılık buldu! Türkiye'de çalışacaklar
- İzmir Belediyesi, yaşlıları eve hapsetti
- ABD’den skandal rapor: PKK’nın Suriye kolu olan YPG’nin adını dahi anmadılar
- NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör saldırısı yaşamadı