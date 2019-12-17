Akdeniz, Türkiye'nin kanatları altında

İsrail'in Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) 8 İHA verip, Fransa ve İtalya'nın savaş gemilerini Akdeniz’e göndermesinin ardından Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) harekete geçti. Ankara, Türkiye ve KKTC'nin, Doğu Akdeniz’deki haklarının gasp edilmesine göz yummayacağını tüm dünyaya bir kez daha gösterdi. Bölgedeki egemenlik haklarını korumak için Türkiye, askeri gücünü devreye soktu. Artık Doğu Akdeniz’de Türkiye’den izinsiz kuş bile uçmayacak. KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü 1982 yılında askeri maksatlar için inşa edilen Geçitkale Havaalanı'nın İnsansız Hava Araçları’yla (İHA) yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı aldı.

TÜM KONTROL ANKARA’DA

KKTC hükümeti, Türkiye'nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı'nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı’na (KTBK) tahsis edilmesine onay verdi. KKTC, Geçitkale Havaalanı'nın İHA'larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalara dün de devam edildi. Bu kapsamda Muğla’daki Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’ndan, saat 05.00'te Geçitkale Havaalanı’na uçan Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 10.00'da indi. KKTC’ye varmasının ardından Bayraktar TB2 tipi İHA ilk görev uçuşuna başladı. Doğu Akdeniz'deki ilk görev uçuşu, yaklaşık 10 saat sürdü. Böylece Doğu Akdeniz, Türkiye’nin kanatları altına girdi. Türkiye’nin yerli ve milli İHA’larla bölgede hava sahasında hâkimiyet kurmasından, Atina yönetimi de rahatsız oldu.

ATİNA’DAN ÇARESİZLİK İTİRAFI

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Panagiotopoulos, yerli İHA çalışmalarının sürdüğünü belirterek “3-4 tip geliştirildi ve yaz aylarında Tesalya'da deneme yapacağız” dedi. Yunanistan’ın Türkiye’nin hamlesi altında ezildiğini adeta itiraf eden Panagiotopoulos, en kısa zamanda ABD’den 3 adet İHA almayı amaçladıklarını ve bununla da Karadeniz’den Libya’ya stratejik izleme kabiliyeti elde edeceklerini söyledi. Atina yönetiminin Libya’yla ilgili mesaj vermeye çalışması Ankara’nın ne kadar önemli bir hamle yaptığını bir kez daha gözler önüne serdi. Panagiotopoulos, İsrail’den de iki adet İHA alacaklarını sözlerine ekledi.

ÇIKARLARIMIZI KORUYACAK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan, Türkiye'den KKTC Geçitkale Havaalanı'na giden ilk İHA'ya ilişkin paylaşımda bulundu. Bayraktar TB2 tipi İHA'nın uçuş görüntülerine ilişkin videonun da yer aldığı paylaşımda Oktay, “Doğu Akdeniz semalarında görev yapmak için Geçitkale Havalimanı'na ulaşan ilk İHA'mız, KKTC ve ülkemizin çıkarlarını koruyacak, bölge güvenliğine ve barışına hizmet edecek. Milletimize hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

RUMLARDA BÜYÜK TELAŞ

Türkiye’nin, KKTC Geçitkale Havaalanı'nı İHA ve SİHA üssü yapmak kararı Rumlar da paniğe neden oldu. Rum medyası, Dalaman'dan kalkan İHA'nın, Geçitkale'ye iniş haberini son dakika olarak geçerken Rum hükümeti de ilk değerlendirmesini yaptı. Rum Hükümet Sözcüsü Kyriakos Koushos, konunun uluslararası alana taşınabileceğini söyledi. Ankara’nın hamlelerini elleri kolları bağlı izlemekle yetinen Rumların sözcüsü Koushos, yaşananların ‘istikrarsızlık hareketi’ olduğunu iddia etti. Yine Türkiye’yi şikâyet edeceklerinin sinyalini veren Rumlar, “Dışişleri Bakanı’yla görüşülecek ve kararlar alınacaktır” diye konuştu.