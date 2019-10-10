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Akçakale'ye askeri sevkiyat yapıldı Akçakale'ye askeri sevkiyat yapıldı

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10 Ekim 2019 Perşembe 11:35:21 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 11:36:17

Akçakale'ye askeri sevkiyat yapıldı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine yaklaşık 20 araçlık askeri konvoy sevkiyatı yapıldı. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaptı.

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaparken, vatandaşlar da askerlere el salladı.

(İHA)

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