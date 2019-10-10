Akçakale'ye askeri sevkiyat yapıldı

PKK/YPG terör örgütünün kontrolündeki Suriye’nin kuzeyine düzenlenmesi planlanan operasyon öncesi Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine çok sayıda zırhlı araç sevkiyatı gerçekleştirildi. Askeri konvoy korna ve siren sesleri arasında ilçeye giriş yaparken, vatandaşlar da askerlere el salladı.

(İHA)