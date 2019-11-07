07 Kasım 2019 Perşembe 00:22:35 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 00:23:17
Akar, Katar Genelkurmay Başkanını kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim ile Milli Savunma Bakanlığında bir araya geldi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Katar Genelkurmay Başkanı Korgeneral Ganim bin Şahin el-Ganim'i kabul etti.
Akar'ın konuk Komutan ile Milli Savunma Bakanlığındaki görüşmesine Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler de katıldı.
Görüşmede savunma ve güvenlik ile ikili iş birliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
AA
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