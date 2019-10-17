17 Ekim 2019 Perşembe 01:19:25 | Son Güncelleme: 17 Ekim 2019 Perşembe 01:20:38
Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti
Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien ve beraberindeki heyetle görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyeti kabul etti.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert Charles O'Brien ve beraberindeki heyetle görüştü.
Toplantıda, başta güvenli bölge olmak üzere Suriye'deki son durum, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
AA
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Akar, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'brien ve beraberindeki heyeti kabul etti
- Bakan Albayrak'tan MehmetçiğeSelamGönder kampanyasına destek
- İmamoğlu'ndan Otokoç Otomotiv'e ihale kıyağı! Konu Koç olunca 'israf' olmadı
- MSB: Barış Pınarı’nda 653 terörist etkisiz hale getirildi
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Harekata tepki gösterenlerin amacı burada bir terör devleti kurmak