Akademisyen Ceren Damar’ın katilinin avukatı Vahit Bıçak: Aile siyasi rant elde etmeye çalışıyor

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Araştırma Görevlisi Ceren Damar Şenel’i 2 Ocak 2019 tarihinde tabancayla vurduktan sonra 17 yerinden bıçaklayarak öldüren katil Hasan İsmail Hikmet’in avukatı Vahit Bıçak, Yavuz Oğhan’ın Youtube kanalına telefonla bağlandı. Avukat Vahit Bıçak, Ceren Damar’ın ailesini siyasi rant elde etmeye çalışmakla suçladı.

Oğhan’ın, savunmalarında Ceren Damar Şenel’in ailesine karşı neden daha hassas davranmadığı konusundaki sorusuna yanıt veren avukat Bıçak, “Babası çocuğunun kanı üzerinden siyasi rant elde etmeye çalışıyor” ifadesini kullandı.

BU NASIL AVUKAT!

Ceren Damar Şenel’in eşi Levent Şenel’in yaptığı açıklamalarda kendisini tehdit ettiğini ve hedef gösterildiğini iddia eden Bıçak, “Bunlar cinayet işlemeye müsait insanlar” sözlerini sarf etti. Bıçak’ın “Bu aile kötü niyetli bir ailedir” sözleri üzerine Oğhan da “Çocuğunu kaybetmiş insanlarla ilgili bu sözleri nasıl söyleyebiliyorsunuz” diyerek şaşkın olduğunu ifade etti.

EVLADINI KAYBEDEN AİLEYE "RANTÇI" DEDİ

Damar ailesini “acıyı ranta çevirmekle” suçlayan Bıçak, “Çocuğunu kaybetmiş bir ailenin ne gibi bir rantı olabilir” sözlerine karşılık, “Bir dahaki milletvekili seçimlerinde görülebilir” ifadelerini kullandı.

Ceren Damar’ın babası Mustafa Damar ise avukatın sözlerine ilişkin Twitter paylaşımında “Takdiri Yüce Türk Milletinin vicdanına bırakıyorum” dedi.