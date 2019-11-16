İYİ Parti eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan atan gençlerin anneslerine,hanımlarına ve kızlarına taciz içerikli küfretti.

MİLLETİN AİLESİNE TECAVÜZ İÇERİKLİ KÜFREDEN ALÇAĞA TERS KELEPÇE

Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mehmet Avcı, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye binasına arka kapıdan alınan Mehmet Avcı'ya ters kelepçe takıldığı görüldü.

Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan İYİ Parti'li Mehmet Avcı sosyal medyada Mustafa Kemal'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınıyor.

DHA-gunes.com