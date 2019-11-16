AK Partililere, "Ne kadar erkek Atatürkçü varsa anneleri, karıları ve kızlarını b....sin" diyen İYİ Parti eski İl Başkan Yardımcısı'na ters kelepçe takıldı
Kocaeli'de, sosyal medyada yayınladığı videoda, Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" sloganı atan gençlere "Ne kadar erkek Atatürkçü varsa AK Partililerin anneleri karıları ve kızlarını b.....sin" dediği gerekçesiyle gözaltına alınan İYİ Parti'li Mehmet Avcı adliyeye sevk edildi.
İYİ Parti eski İl Başkan Yardımcısı Mehmet Avcı, sosyal medyada yayınladığı videoda Anıtkabir'de "Recep Tayyip Erdoğan" diye slogan atan gençlerin anneslerine,hanımlarına ve kızlarına taciz içerikli küfretti.
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Kocaeli Cumhuriyet Savcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan Mehmet Avcı, işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edildi. Adliye binasına arka kapıdan alınan Mehmet Avcı'ya ters kelepçe takıldığı görüldü.
Vatanseverler Hareketi Derneği Başkanı olan İYİ Parti'li Mehmet Avcı sosyal medyada Mustafa Kemal'e hakaret edenler hakkında Cumhuriyet savcılığına yaptığı şikayetler ile tanınıyor.
DHA-gunes.com
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