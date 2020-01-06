AK Partili Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim

  • Bist 100
    112745
  • Dolar
    5,9763
  • Euro
    6,6726
  • Altın
    298,4690
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Kağıt toplayıcısı baba, hasta kızını böbreğiyle sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor Kağıt toplayıcısı baba, hasta kızını böbreğiyle sağlığına kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyor
Çukur yeni bölüm bugün var mı? 6 Ocak Çukur yeni bölüm var mı? Çukur yeni bölüm bugün var mı? 6 Ocak Çukur yeni bölüm var mı?
Tekerlekli sandalye basketbolu hayata bakışını değiştirdi Tekerlekli sandalye basketbolu hayata bakışını değiştirdi
İlkokul öğrencileri felçli eşine tek başına bakan kadının yüzünü güldürdü İlkokul öğrencileri felçli eşine tek başına bakan kadının yüzünü güldürdü
Zeytinburnu'nda daha önce yakılan market şimdi kurşunlandı Zeytinburnu'nda daha önce yakılan market şimdi kurşunlandı
Zeytinburnu'nda daha önce yakılan market şimdi kurşunlandı Zeytinburnu'nda daha önce yakılan market şimdi kurşunlandı
Kıdem tazminatı ile 67 bin 300 TL! Kıdem tazminatı tavanı arttı! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır? Kıdem tazminatı ile 67 bin 300 TL! Kıdem tazminatı tavanı arttı! Kıdem tazminatı nasıl hesaplanır?
İran lideri Ali Hamaney Kasım Süleymani'nin cenaze namazını ağlaya ağlaya kıldırdı İran lideri Ali Hamaney Kasım Süleymani'nin cenaze namazını ağlaya ağlaya kıldırdı
Eskişehir ve Kütahya illerimizde okullara bugün kar tatili Eskişehir ve Kütahya illerimizde okullara bugün kar tatili
Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: İran, ABD'ye savaş kazandırmaz Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar: İran, ABD'ye savaş kazandırmaz
Isparta kar tatili var mı? 6 Ocak Isparta'da okullar tatil edildi mi? Isparta kar tatili var mı? 6 Ocak Isparta'da okullar tatil edildi mi?
Kanada’dan dönen 60 İran asıllı ABD vatandaşının sınır kapısında gözaltına alındığı iddia edildi Kanada’dan dönen 60 İran asıllı ABD vatandaşının sınır kapısında gözaltına alındığı iddia edildi
Elazığ'da 34 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı Elazığ'da 34 kız öğrenci hastaneye kaldırıldı
Jose Mourinho'dan Victor Wanyama için Fatih Terim'e transfer izni çıktı Jose Mourinho'dan Victor Wanyama için Fatih Terim'e transfer izni çıktı
AK Partili Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim AK Partili Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim
İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u istiyor İttifak Holding Konyaspor, Beşiktaş'tan Oğuzhan Özyakup'u istiyor
Şeyma Subaşı THY'ye çağrıda bulundu Fatih Altaylı 'Köy yanar k... taranır' tepki gösterdi sözüyle tepki gösterdi! Şeyma bakın ne yanıt verdi Şeyma Subaşı THY'ye çağrıda bulundu Fatih Altaylı 'Köy yanar k... taranır' tepki gösterdi sözüyle tepki gösterdi! Şeyma bakın ne yanıt verdi
Fenerbahçe, Marcos Rojo transferi için ilk resmi teması kurdu Fenerbahçe, Marcos Rojo transferi için ilk resmi teması kurdu
PKK/PYD, DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi serbest bıraktı PKK/PYD, DEAŞ'lı teröristler ve ailelerinden oluşan 400 kişiyi serbest bıraktı
Galatasaray ligin ikinci yarısında 10 numara mevkiinde Emre Akbaba'yı kullanacak Galatasaray ligin ikinci yarısında 10 numara mevkiinde Emre Akbaba'yı kullanacak
Diş eti kanamalarını önemseyin! Diş eti kanamalarını önemseyin!
Ece Erken ile Serkan Uçar'dan kafa karıştıran hamle! Barıştılar mı? Ece Erken ile Serkan Uçar'dan kafa karıştıran hamle! Barıştılar mı?
Altına talep arttı! Yükseliş sürüyor Altına talep arttı! Yükseliş sürüyor
Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı Antalyaspor, Dusko Tosic ile anlaşma sağladı

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

06 Ocak 2020 Pazartesi 10:04:59 | Son Güncelleme: 06 Ocak 2020 Pazartesi 10:13:33

AK Partili Turan: Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim

AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan katıldığı canlı yayın programında Bülent Arınç'la ilgili yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Turan, "Bu bedel ödenirken bizim duruşumuzu hırpalayan kurumlarımızı üzen, bunların hepsini zan altında bırakan söylemin kimseye faydası yoktur. Ne Arınç'ı, Arınç kim? Siz de benim partime, liderime olumsuz yanlış iftira atan şeyler söylerseniz, size de 'Hadi oradan' derim. Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim." ifadelerini kullandı.

ÜLKE TV'de canlı yayın programına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Bülent Arınç'la ilgili yine çok konuşulacak açıklamalar yaptı.

'MESELE BÜLENT ARINÇ MESELESİ DEĞİL'

Bülent Bey ve ya başkası bunları tekrar polemik konusu yapmayı doğru bulmuyorum. Çünkü ben tavrımı ilk koyan insanlardan bir tanesiyim. Mesele Bülent Arınç meselesi değil. Partinin kurumsal duruşu dışında iş yapan varsa tepki gösterme meselesi. Her ne kadar Bülent Bey bizi 'boyu küçük' falan diye şahsileştirse de, çok bize yakışmayan ifadeler kullansa da, ben meseleyi Ahmet, Mehmet olarak değil tam aksine partinin kurumsal bir duruşu var. Liderin yürüdüğü bir yol var! Bunu sabote eden kim varsa 'Hadi oradan' dedim, yine aynı şeyi söylüyorum. Ben Grup Başkanvekiliyim. Bunu söyleyecek kişilerden bir tanesiyim. bu bir kibir değil. Görevimin hakkından bahsediyorum. Ama ben bunu söylediğimde 'senin boyun kaç yaşın kaç' tarzı edebe aykırı, ahlaka ayrkırı ifadeler sahibine yakışır veya yakışmaz. Bunu kamuoyuna bırakıyorum.

'NE ARINÇ'I, ARINÇ KİM...'

Yürüdüğümüz bir yol var. FETÖ ile mücadele bunlardan bir tanesi. Büyük bedeller ödeniyor. Bu bedel ödenirken bizim duruşumuzu hırpalayan kurumlarımızı üzen, bunların hepsini zan altında bırakan söylemin kimseye faydası yoktur. Ne Arınç'ı, Arınç kim? Siz de benim partime, liderime olumsuz yanlış iftira atan şeyler söylerseniz, size de 'Hadi oradan' derim. Bunu alıp da şahsi bir meseleymiş gibi kullanmayı doğru bulmuyorum. Altını bin defa çiziyorum. Arınç değil babamın oğlu da olsa yanlış yapanı söyleyeceğim. Kamuoyu nezdinde artık kimin ne yaptığı ortaya çıktı diye düşünüyorum.

'ÖNCE ALLAH'A SONRA MİLLETE ŞİKAYET EDİYORUM'

FETÖ meselesinde bizi yoran üzen kim varsa önce Allah'a sonra sonra millete şikayet ediyorum. Çünkü millet 250 tane şehit vererek binlerce gazi vererek bir bedel ödedi. FETÖ olmasaydı MHP ile AK Parti'nin ittifakı daha önce olacaktı. Türkiye daha çok büyüyecekti. FETÖ, bu milletin değerlerini, hayallerini o kadar sabote etti ki, mücadeleye zarar veren kim varsa kızmak görevimizdir diye düşünüyorum.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ