AK Partili Naci Bostancı'dan 'Umreden dönen AK Partili vekil' iddiasına yalanlama

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada 'Umreden dönenler arasında AK Partili vekil var' iddiasını yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

'TBMM Ak Parti Grubu milletvekilleri içinde umreye gidip dönen milletvekili yoktur. Zorunlu yurt dışı toplantılardan dönen 9 milletvekilimiz evlerindedir, genel kurul çalışmalarına sağlık bakanlığının kuralları dahilindeki sürelerin sonunda katılacaklardır.

Mustafa Şentop iddialara cevap verdi!



TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '17 vekil VIP'ten çıktı' iddiasına ilişkin, "Mart ayı başından beri umreye giden vekilimiz olmadı" dedi.



(Umreden dönen bazı milletvekillerinin karantinadan kaçtığı iddiası) Mart ayının başından itibaren yurt dışına çıkan ve yurt dışından dönen bütün milletvekillerimizin bilgisi var bizde. Bunlar arasında umreye giden, umreden dönen herhangi bir milletvekili yok. Bu milletvekillerimizin hemen hemen tamamı Avrupa ülkelerinden dönmüş.

(Meclisin tatil edilmesi) Meclisimizin gündemiyle ve gruplarımızın aralarında yapacağı değerlendirmeyle söz konusu olabilir. Görüşmeye devam edilen kanun teklifinin bitimine kadar en azından, bu hafta bir çalışma olacak. Ondan sonrasını tekrar değerlendirecekler.