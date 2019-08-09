09 Ağustos 2019 Cuma 11:32:03 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 11:33:21
AK Partili Belediye Başkanı Mustafa Üstün hayatını kaybetti
Isparta'nın Sütçüler İlçe Belediye Başkanı AK Partili Mustafa Üstün (52) hayatını kaybetti.
Sütçüler Belediye Başkanlığı görevini 2 dönemdir sürdüren Mustafa Üstün, rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Mustafa Üstün'ün ölümü, ilçede büyük üzüntü yarattı.
Evli ve 3 çocuk babası olan Üstün'ün cenazesi, cuma namazının ardından Sütçüler Sefer Ağa Camii'ndeki tören sonrası aile mezarlığına defnedilecek.
(DHA)
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