  • Bist 100
    110785
  • Dolar
    6,0837
  • Euro
    6,7699
  • Altın
    321,6310
İstanbul
10 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yapıyor
CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! Zaman ayarlı sabotaj CHP'li Engin Özkoç'un çirkin ifadelerine Ömer Çelik'ten tepki! Zaman ayarlı sabotaj
Kenya ve Somali arasındaki gerginlik tırmanıyor Kenya ve Somali arasındaki gerginlik tırmanıyor
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Suriye'deki soruna siyasi bir çözüm bulunmalı
TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur TBMM Başkanı Şentop: Cumhurbaşkanı'na karşı hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur
AK Parti'li Akbaşoğlu CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti AK Parti'li Akbaşoğlu CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti
İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suriye’de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana sürecidir İran Dışişleri Bakanı Zarif: Suriye’de şiddetin yoğunluğunu düşürebilen tek mekanizma Astana sürecidir
Almanya Savunma Bakanı, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar önerdi Almanya Savunma Bakanı, Rusya’ya karşı ekonomik yaptırımlar önerdi
ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri: Milyarder iş adamı Bloomberg, yarıştan çekildi ABD'de 2020 Başkanlık Seçimleri: Milyarder iş adamı Bloomberg, yarıştan çekildi
CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a küfretti! Meclis'te kavga çıktı CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a küfretti! Meclis'te kavga çıktı
CHP'li Engin Özkoç'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma CHP'li Engin Özkoç'a Cumhurbaşkanı'na hakaretten soruşturma
CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a küfretti! Meclis'te kavga çıktı CHP'li Engin Özkoç Başkan Erdoğan'a küfretti! Meclis'te kavga çıktı
İsrail, ABD'den KC-46A alıyor İsrail, ABD'den KC-46A alıyor
CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözlerine Numan Kurtulmuş'tan flaş yanıt: Hesabı sorulacak CHP'li Engin Özkoç'un skandal sözlerine Numan Kurtulmuş'tan flaş yanıt: Hesabı sorulacak
İran’dan ABD’ye 'İlaç yaptırımlarını kaldırın' çağrısı İran’dan ABD’ye 'İlaç yaptırımlarını kaldırın' çağrısı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
Milli imkanlarla geliştirilen KORKUT, Bahar Kalkanı Harekatı'nda aktif olarak kullanılıyor Milli imkanlarla geliştirilen KORKUT, Bahar Kalkanı Harekatı'nda aktif olarak kullanılıyor
Diyarbakır’da depremde zarar gören okul yıkıldı Diyarbakır’da depremde zarar gören okul yıkıldı
İşçilere gece Kur’an-ı Kerim dersi veriliyor İşçilere gece Kur’an-ı Kerim dersi veriliyor
İtalya'dan yeni koronavirüs önlemi! Eğitim ve öğretim faaliyetleri durduruldu İtalya'dan yeni koronavirüs önlemi! Eğitim ve öğretim faaliyetleri durduruldu
Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş açıklama
Kur’an kursunun minik öğrencileri şehitler tepesini ziyaret etti Kur’an kursunun minik öğrencileri şehitler tepesini ziyaret etti
Putin'in Rusya'nın ekonomisini büyütme hayali suya koronavirüs nedeniyle suya düştü Putin'in Rusya'nın ekonomisini büyütme hayali suya koronavirüs nedeniyle suya düştü
Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler tarlaları aşarak sınıra ulaşıyor Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenler tarlaları aşarak sınıra ulaşıyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

04 Mart 2020 Çarşamba 18:50:54 | Son Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 18:52:57

AK Parti'li Akbaşoğlu CHP'li Özkoç'u istifaya davet etti

AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin, Suriye'de kendi halkını katleden zalim rejime ve terör örgütlerine karşı amansız mücadele verdiğini belirtti.

Birlik ve beraberliğe en çok ihtiyaç duyulan günlerden geçildiğini, şehit ve gazilerin olduğunu ifade eden Akbaşoğlu, "Milletimizin bu acıyla kalbi yanarken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, TBMM çatısı altında, burada tekrar etmeyi zul addettiğimiz sözlerle ülkemizin birliğini, bütünlüğünü ve beraberliğini temsil eden Cumhurbaşkanımız, Başkomutanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaretler savurmuştur." ifadesini kullandı.

"APAÇIK EDEPSİZLİK"

Özkoç'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini misliyle iade ettiklerini dile getiren Akbaşoğlu, "Üstüne basa basa söylüyoruz, Engin Özkoç'un bu ahlaksız sözleri siyasi eleştiri değil, apaçık bir edepsizliktir. Kendisini derhal istifaya davet ediyoruz." diye konuştu.

"Vatan haininin, Türkiye'nin kiminle problemi varsa o ülkenin kucağına koşanlar, yurt dışında Türkiye aleyhine lobi yapanlar ve PKK'nın siyasi uzantılarıyla ortaklık yapanlar" olduğunu söyleyen Akbaşoğlu, "Vatan haini, 17-25 Aralık darbe girişimi sonrası FETÖ ile iş birliği yapanlardır. Darbe şakşakçılarıdır." dedi.

"NEFRET DOLU BİR TAVIRLA PERVASIZLIK YAPTI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şerefi, onuru ve haysiyetinin 83 milyon vatandaşın, Türkiye'nin onuru, şerefi ve haysiyeti olduğunu vurgulayan Akbaşoğlu, bu hakaretin yalnızca Erdoğan'a değil onun temsil ettiği makama da yapıldığını belirtti.

Gözünü siyasi ve şahsi hırs bürüyen bir grup başkanvekilinin, şirazeden çıkarak kin ve nefret dolu bir tavırla pervasızlık yaptığını dile getiren Akbaşoğlu, "Terör örgütü PKK/PYD'nin, Esad'ın inlerine düşen her SİHA bombası CHP'de rahatsızlığa yol açmaktadır. Bu pervasızlık, hazımsızlıktan kaynaklanmaktadır." sözlerini sarfetti.

"TÜRKİYE'Yİ KARIŞTIRMAK İSTEYENLERİN MAYIN EŞEKLİĞİNİ YAPIYOR"

CHP'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye düşmanlarına karşı kararlı duruşunu bir türlü hazmedemediğini ifade eden Akbaşoğlu, şöyle konuştu.

"Öyle anlaşılıyor ki CHP'nin bu Grup Başkanvekili, Türkiye'yi zayıflatmak isteyen lobilerin, sinsi Esad destekçilerinin, terör yandaşlarının ve Türkiye'yi uzun zamandan beri karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapmaktadır. Bu utanç, CHP tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Şunu ifade etmek isteriz ki AK Parti grubu olarak bu ahlaksız sözleri söyleyen CHP Grup Başkanvekili'ne karşı yasal haklarımız sonuna kadar mahfuzdur ve hukuk düzeni içinde mutlaka hesabı sorulacaktır."

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCILARINDAN ÖZKOÇ'A TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Hamza Dağ ve Jülide Sarıeroğlu, Twitter hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Özkoç'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi.

Yazıcı, "Utanmazlığın, arsızlığın, düzeysizliğin, çukur olmanın zirve hali... Hesap vereceksin!" ifadesini kullanırken, Dağ, şunları kaydetti:

"Tek vasfı CHP'li belediyelerin paralarına çökmek olan müptezel, görevini sürdürmek ve asansör işini daha rahat yapabilmek için pis ağzının salyalarını TBMM'ye saçmış. Haddini bil Özkoç, haddini."

Sarıeroğlu da yaptığı paylaşımda, "Bu seviyesiz ve düzeysiz açıklamalar, Sayın Cumhurbaşkanımızın devlet ve millet yararına yürüttüğü haklı mücadelesine duyulan husumetin açık bir göstergesidir. Bu hadsiz açıklamalar ve müptezel üslup, millet vicdanını yaraladığı gibi hesabını yargı önünde de verecektir." ifadelerine yer verdi.

AA

EN ÇOK OKUNAN HABERLER