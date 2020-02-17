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17 Şubat 2020 Pazartesi 13:25:48 | Son Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 13:49:25

AK Partili Mehmet Muş açıkladı! İnternetten silah satışı yapanların ceza oranı arttırılıyor

Son dakika haberine göre; AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıklamalarda bulunuyor. Muş, " Yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili ihalelerin TL cinsinden yapılmasını getireceğiz. İnternetten silah satışı yapanlara ceza artacak. " dedi.

AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

Tüketicilerin ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanabilmesi için düzenleme yapıyoruz. Bir vatandaşımız bunu derse, bu düzenlemeyle birlikte imkan getirmiş olacağız.

3 AY SÜRE VERİLECEK

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla alakalı ihalelerin Türk Lirası cinsinden yapılmasını getirmiş olacağız.

Vakıflar genel müdürlüğündeki taşınmazlarda, üç veya daha fazla kira birikmiş olanlara üç ay süre veriyoruz. Bu süre içerisinde eğer ödenmezse 15 gün için valiliklerce tahliyelerinin sağlanması ön görülüyor.

Vakıf yapım onarım ihaleleri karşılığı kira sözleşmesi yapılan yerlerde kira sözleşmesi süresince en fazla üç kiradan fazlasını ödememesi durumunda 15 gün içinde valiliklerce tahliyeleri sağlanacaktır.

İllegal bahis ve şans oyunlarını katalog suçuna alıyoruz ve BTK’ya kapatma yetkisi vermiş olacağız.

SİLAH SATIŞINA CEZA GETİRİLİYOR

Ateşli silahlarla ilgili satın alma belgesi olmayanlara satış yapanlara yönelik 1 yıldan 3 yıla hapis cezası getirmiş olacağız. Ticari reklam, tanıtım ve satış için idari yaptırımlar getiriyoruz. Eğer bir ulusal kanalda bu silahların satışı yapılırsa 419 bin lira, yerel TV olursa 20 bin 953 lira.”

YENİDEN DARBE OLACAK SÖYLENTİSİ… NEDEN TEKRAR GÜNDEME GETİRİLİYOR?

Tabi bunun hangi mihraklar tarafından çıkarıldığını bilemiyorum. Ama bildiğim bir şey var, bunu deneyenler gereken cevabı alacaklardır. Türkiye istikrarını oluşturup, ekonomik büyüme ve ivme kazanmaya başlarsa maalesef bu tip girişimlerle karşılaşıyoruz. Ama hiçbir şekilde milletten aldığımız iradeyi başka şekilde devretme düşüncemiz yoktur. Bunu planlayanlar, bu düşüncede olanlara da akıllarını başlarına almaya davet ederim. Milletimiz gereken cevabı verir.

Türkiye’nin ekonomik büyümesi yüzde 5’i aşacak. Faizlerde ciddi bir düşüş oldu. Ekonomik göstergelerimiz iyi noktada gidiyorken maalesef bu tür söylemlerle muhatap kalıyoruz. Türkiye yolundan ayrılmayacaktır. Emin adımla yoluna devam edecektir.

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