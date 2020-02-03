AK Parti'den Rusya'ya yalanlama: Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir.

Rusya'nın İdlib'deki saldırıyla ilgili, "Türk ordusu bize bilgi vermediği için İdlib'de Suriye hükümeti tarafından ateş altına alındı" açıklamasına AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten yanıt geldi.

Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Rusya’ya bilgi verilmediği şeklindeki açıklama doğru değil. Türkiye Rusya’ya düzenli ve anlık bilgi vermektedir. Bu son olayda da bilgi verilmiştir. Bilgi verilmediğinin söylenmesi doğru değildir. Yürürlükteki mekanizmalar her zamanki gibi çalıştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

​Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezinden yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye hükümet güçlerinin atışlarının hedefi olduğu sırada İdlib’deki eylemleri konusunda kendilerine bilgi vermediği belirtilmişti.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye’nin İdlib bölgesinde TSK’ya yönelik saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıklamıştı.