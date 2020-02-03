03 Şubat 2020 Pazartesi 17:10:02 | Son Güncelleme: 03 Şubat 2020 Pazartesi 17:22:56
AK Parti'den Rusya çıkışı: 'Bilgi verilmedi' iddiası rejimi uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşımdır
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rusya'nın 'Bilgi verilmedi' iddiası rejimi uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşımdır" açıklamasında bulundu
Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına da bağlanarak gelişmeleri değerlendirdi.
Çelik, "Rejimin siyasi bir çözüme yaklaşımının olmadığı görüldü" dedi. Çelik, "Saldırı Esad'ın terör rejimi olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.
"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE SEBEP OLUR"
Esed'i destekleme konusunda uyarıcı açıklamalarda bulunan Çelik, "Esad'ı cesaretlendirmek, Suriye'nin bölünmesine sebep olur" dedi..
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
- YPG/PKK'ya yılın ilk ayında ağır darbe!
- Katil Esed rejiminden alçak saldırı! 6 şehit
- ROKETSAN, Türkiye'nin en yeni üyelerinden olan Yatağan Füze Sistemi’nin videosunu yayınladı
- Askeri Strateji Danışmanı Abdullah Ağar: Rejim harekatını Rus general yönetiyor