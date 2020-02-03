AK Parti'den Rusya çıkışı: 'Bilgi verilmedi' iddiası rejimi uluslararası arenada aklamaya dönük bir yaklaşımdır

Ömer Çelik, A Haber canlı yayınına da bağlanarak gelişmeleri değerlendirdi.

Çelik, "Rejimin siyasi bir çözüme yaklaşımının olmadığı görüldü" dedi. Çelik, "Saldırı Esad'ın terör rejimi olduğunu gösterdi" ifadelerini kullandı.

"SURİYE'NİN BÖLÜNMESİNE SEBEP OLUR"

Esed'i destekleme konusunda uyarıcı açıklamalarda bulunan Çelik, "Esad'ı cesaretlendirmek, Suriye'nin bölünmesine sebep olur" dedi..