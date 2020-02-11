AK Parti'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yanıt: FETÖ ile mücadelede ters istikamette hareket ettiği bugün daha net ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun grup toplantısında söylediği sözlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "FETÖ’nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu’nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür." dedi.



AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında söylediği sözlerle ilgili sosyal medya hesabı üzerinden açıklamada bulundu.

Çelik sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

AHLAKEN VE SİYASETEN İFLASTIR



Darbe girişiminin olduğu gece FETÖ terör örgütünün en büyük hedefi Cumhurbaşkanımızdı. Bugün Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanımızla FETÖ terör örgütünü yan yana zikretmesi ahlaken ve siyaseten iflastır.

KILIÇDAROĞLU'NUN FETÖ İLE MÜCADELE KONUSUNDA...

Cumhurbaşkanımızın duruşu sayesinde, FETÖ terör örgütü amaçlarına ulaşamamıştır. FETÖ'nün hedef aldığı Cumhurbaşkanımızı aynı şekilde Kılıçdaroğlu da hedef almaktadır. Kılıçdaroğlu'nun FETÖ ile mücadele konusunda ters istikamette hareket ettiği bugün daha net görülmüştür.

KILIÇDAROĞLU SİSTEMATİK YALANLARLA CUMHURBAŞKANIMIZA SALDIRIYOR



FETÖ ile sonuna kadar, kesintisiz ve tavizsiz mücadele bir devlet kararıdır. Bu mücadelenin en büyük gücü devlet başkanı olarak Cumhurbaşkanımızdır. FETÖ kendisi için en büyük engel olarak Cumhurbaşkanımızı görürken, Kılıçdaroğlu sistematik yalanlarla Cumhurbaşkanımıza saldırıyor.

Son haftalarda yapılan açıklamaların Türkiye'ye geçmişte çok acılar çektirmiş köhne vesayeti yeniden canlandırma amacı taşıdığını görüyoruz. Farklı aktörler aynı köhne vesayet denklemini canlandırmak için paslaşıyorlar.

FETÖ İLE MÜCADELE ETİKETİ ALTINDA BAŞKA BİR VESAYETİ DİRİLTME PEŞİNDELER



Bunlar, FETÖ ile mücadele etiketi altında başka bir vesayeti diriltme peşindeler. Cumhurbaşkanımıza bu yüzden saldırıyorlar. Demokrasimizi öteden beri tehdit eden zihniyetin farklı yüzleri var. Bu yüzlerden çok çirkin olan birinin yeniden sahne alma çabalarını görüyoruz.



