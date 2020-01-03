AK Parti'den Kasım Süleymani açıklaması: Bu saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında, Kasım Süleymani suikastini değerlendirdi. Çelik, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır." dedi.