03 Ocak 2020 Cuma 17:03:40 | Son Güncelleme: 03 Ocak 2020 Cuma 17:12:16
AK Parti'den Kasım Süleymani açıklaması: Bu saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Kasım Süleymani suikastıyla ilgili, "Yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır." açıklamasında bulundu.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Twitter hesabında, Kasım Süleymani suikastini değerlendirdi. Çelik, "İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve beraberindekilere yapılan saldırı bölgede daha tehlikeli istikrarsızlığı tetikleyecektir. Bunlar hem Irak halkının hem de tüm bölgenin aleyhine olacaktır." dedi.
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında güvenlik zirvesi toplandı!
- CHP'li Düziçi Belediyesi'nden ilçeye 'ayak bastı' parası! Şoförler isyan etti, uygulama durduruldu
- İran'ın Ankara Büyükelçisi: Trump ve Pompeo çok erken sevindiler ama bu sevinçleri çok uzun sürmeyecek
- Koza-İpek davasında sona gelindi
- Dışişleri Bakanlığı bir yılda 2,2 milyon konsolosluk işlemi yaptı