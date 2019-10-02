  • Bist 100
    103509
  • Dolar
    5,7092
  • Euro
    6,2601
  • Altın
    274,1650
İstanbul
14 / 20
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
"Oyalama olursa kendi göbeğimizi keseriz" "Oyalama olursa kendi göbeğimizi keseriz"
O artık ay parçası O artık ay parçası
Hedefinde şimdi de tiyatro var Hedefinde şimdi de tiyatro var
Irak'ta internete erişim engeli Irak'ta internete erişim engeli
"Güzellik hokka burun, kiraz dudakla olmuyor" "Güzellik hokka burun, kiraz dudakla olmuyor"
"Yanıma anamın duasını aldım!" "Yanıma anamın duasını aldım!"
"Yazılanlara takılmam" "Yazılanlara takılmam"
Ak Parti'den Karamollaoğlu'na 'baraj' yanıtı: Kötü espriler yapıyor Ak Parti'den Karamollaoğlu'na 'baraj' yanıtı: Kötü espriler yapıyor
Rus füze kruvazörü Akdeniz'de hava savunma tatbikatları düzenledi Rus füze kruvazörü Akdeniz'de hava savunma tatbikatları düzenledi
Belhanda iddialı: Gruptan çıkacağız Belhanda iddialı: Gruptan çıkacağız
Kötü yorumlar ağlatıyor Kötü yorumlar ağlatıyor
Bilal Erdoğan: Radamel Falcao’a Etnospor Kültür Festivali’nde ok attırmak lazım Bilal Erdoğan: Radamel Falcao’a Etnospor Kültür Festivali’nde ok attırmak lazım
'Yaşasın Buse'li hayat' 'Yaşasın Buse'li hayat'
Beşiktaş pas ve taktik çalıştı Beşiktaş pas ve taktik çalıştı
Can Yaman defteri kapandı Can Yaman defteri kapandı
Bir oturuşta 4 pide, 2 tabak mantı yiyor Bir oturuşta 4 pide, 2 tabak mantı yiyor
ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi ABD'den kıtalararası balistik füze denemesi
Tableti telefonu kenara bırakın, çocuğunuzu Etnospor’a götürün Tableti telefonu kenara bırakın, çocuğunuzu Etnospor’a götürün
Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü Somali'de çifte bombalı saldırı: 6 ölü
Adalet Bakanlığından iş birliği protokolü Adalet Bakanlığından iş birliği protokolü
ABD'de 19 sivil toplum kuruluşundan Kaşıkçı için adalet çağrısı ABD'de 19 sivil toplum kuruluşundan Kaşıkçı için adalet çağrısı
Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Gara bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
DTÖ'den ABD lehine Airbus kararı DTÖ'den ABD lehine Airbus kararı
Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi Pençe Harekatı'nda 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

02 Ekim 2019 Çarşamba 21:01:16 | Son Güncelleme: 02 Ekim 2019 Çarşamba 21:09:37

Ak Parti'den Karamollaoğlu'na 'baraj' yanıtı: Kötü espriler yapıyor

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK toplantısının ardından yüzde 50+1 tartışmalarına ilişkin açıklamada bulundu. Çelik, CHP'li bazı isimlere ve Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'na tepki gösterdi. Çelik, "Saadet Partisi başkanı artık siyaset değil kötü espriler yapıyor, şaka yapıyor. CHP bunun üzerine atlıyor. Neredeyse bütün aktörleri buradan yola çıkarak tekrar vesayet sistemini kurmak için 'eski sisteme dönelim' gibi konuşuyorlar" açıklamasında bulundu.

Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Saadet Partisi başkanı artık siyaset değil kötü espriler yapıyor, şaka yapıyor. CHP bunun üzerine atlıyor. Neredeyse bütün aktörleri buradan yola çıkarak tekrar vesayet sistemini kurmak için 'eski sisteme dönelim' gibi konuşuyorlar" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımızdır. Kişisel görüşünü söylemiş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık performansı değerlendirilirken herkes görüşünü söylemiştir. AK Parti'nin böyle bir görüşü yok. Temel mesele referandumda vatandaşımız bu sistem değişikliğine güçlü bir destek vermiş. Vatandaşımızın onayından geçmiş bir şeyi bu kadar kısa zamanda herhangi bir toplumsal talep sözkonusu değilken değiştirmek durumunda değiliz" açıklamasında bulundu.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ