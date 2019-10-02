Ak Parti'den Karamollaoğlu'na 'baraj' yanıtı: Kötü espriler yapıyor

Saadet Parti Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun konuya ilişkin açıklamalarına tepki gösteren Çelik, "Saadet Partisi başkanı artık siyaset değil kötü espriler yapıyor, şaka yapıyor. CHP bunun üzerine atlıyor. Neredeyse bütün aktörleri buradan yola çıkarak tekrar vesayet sistemini kurmak için 'eski sisteme dönelim' gibi konuşuyorlar" dedi.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik; "AK Parti'nin gündeminde böyle bir mesele yok. Faruk Çelik değerli bir arkadaşımızdır. Kişisel görüşünü söylemiş. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bir yıllık performansı değerlendirilirken herkes görüşünü söylemiştir. AK Parti'nin böyle bir görüşü yok. Temel mesele referandumda vatandaşımız bu sistem değişikliğine güçlü bir destek vermiş. Vatandaşımızın onayından geçmiş bir şeyi bu kadar kısa zamanda herhangi bir toplumsal talep sözkonusu değilken değiştirmek durumunda değiliz" açıklamasında bulundu.