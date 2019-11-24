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24 Kasım 2019 Pazar 17:08:13 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 17:45:12

AK Parti'den 'İnce Külliye'ye gitti' iddiasına yalanlayan açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "CHP'li siyasetçi kumpasın CHP Genel Merkezi'nde üretildiğini söylüyor" açıklaması yaptı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle:

"Cumhurbaşkanımızın Külliye’de bir CHP’liyle görüştüğünü iddia eden yalan habere imza atan gazeteciler bu yalanın arkasından çekildi. Haberin kaynağı olarak CHP Genel Merkezi’ni adres gösterdiler.

Bu yalan haberin hedefi olan CHP’li siyasetçi, bu yalan haber vasıtasıyla üretilen kumpasın CHP Genel Merkezi tarafından üretildiğini söylüyor. Açıkça, tüm taraflar CHP Genel Merkezi’nin ürettiği bu kumpas siyaseti yüzünde hesap vermesi gerektiğini söylüyorlar.

Yalan siyaseti üreten CHP sözcüleri ise mahcup olacakları yerde hala Cumhurbaşkanlığını suçlama şeklindeki yalan siyasetini sürdürmeye devam ediyorlar. Yalan, kumpas ve ahlak sınavından eksi not alarak her dakika daha fazla dibe çökmek siyasal karakter haline gelmiş artık.

Kendi koltuklarını korumak için yalana ve komploya kurumsal kimlik giydirmeye çalışan bir grupla karşı karşıya siyaset hayatımız. Tablo net, siyasal çürümüşlük bir siyaset biçimi haline gelmiş artık.

Nitelikli siyaset üretemeyenler, çürümüş siyasi senaryo üretim merkezi haline gelmiş durumdalar. Ne siyasi hayatımız ne de CHP’ye destek veren vatandaşlarımız hakediyor bunu. Siyasi çürümüşlüğün sembol olaylarından biriyle karşı karşıyayız.

Çürümüş bir siyaset tarzının, suçunu itiraf eden boş meydan okumalarını görüyor herkes. Kendi parti içi rakiplerini zora sokmak için yalan haber üreten, yalan siyasetine sarılan, kumpas kuran bir merkez olduğu ortaya çıktı"

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