AK Parti'den Ali Babacan açıklaması: Babacan'ın açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, NTV'de Funda Görey'in gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Ünal, kurucusu olduğu AK Parti'den istifa eden ve uzun süre sonra ilk kez dün akşam canlı yayında Fatih Altaylı'nın 'Teke Tek' programında konuşan eski bakan Ali Babacan'ın açıklamalarına yanıt verdi.

'Türkiye'nin değişken dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar'

Ünal'ın ifadelerinden öne çıkanlar şöyle:

Siyasi girişimler olabilir. Ama Türk siyasi tarihine baktığınızda hem istikrarlı hem iktidara geldikten sonra Türkiye'nin en temel sorularını çözmüş, terör sorununu çözme konusuna yaklaşmış bir siyasi hareketten bahsediyoruz. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle trenden inenler oldu. Hangi argümanları ortaya koyduklarını gördük. Açıklamalarında dikkate değer yeni bir şey bulmak mümkün değil. Türkiye'nin değişken, dünyanın sabit olduğunu düşünüyorlar. 15 Temmuz'a, teröre hiç değinmeyeceksiniz, AB'de ortaya çıkan değişmelere değinmeyeceksiniz, bölge okuması yapmayacaksınız, dış politikaya dair yeni bir şey söylemeyeceksiniz yeni bir dil geliştirdiğinizi söyleyeceksiniz, böyle bir şey yok.

'AK Parti olarak çizgimizde devam ediyoruz'

Türkiye'nin bölgesinde olanlar sorulduğu zaman, Esed, Sisi sorulduğunda, FETÖ sorulduğunda hiçbir cevap vermeyeceksiniz. Bir akademisyenin de çıkıp konuşabileceği, günü geçmiş neoliberal tezleri savunacaksınız. Bizim açımızdan dikkate değer bir şey değil. AK Parti olarak çizgimizde devam ediyoruz. Konuşmamızı gerektiren bir konu olarak görmüyorum bunu. Türkiye'nin yaşadığı sorunları, dünyanın yaşadığı daralmaya değinmeksizin Türkiye'deki sorunlar üzerinden bir analiz yapamazsınız. Rubin, Türk ekonomisinin istikrara kavuştuğunu açıkladı.

'Türkiye her alanda hızla toparlanıyor'

Berat Albayrak enflasyon ve büyüme rakamlarıyla ilgili olumlu veriler paylaştı. Türkiye her alanda hızla toparlanıyor. Türkiye terörle ilgili sorunlarını konuşurken bugün buralarda insanların özgür ve güven içerisinde yaşayacağı iklim oluşturmuş. Artık Türkiye terörü sınır dışında, kaynağında boğuyor. Türkiye etrafında oluşturulan terör koridorunu parçalamış. Siz bunların hiçbirisinden konuşmayacaksınız, ekonomik iyileşmeden konuşmayacaksınız, geçmişte küreselcilerin birbiriyle ilişki içerisinde konuştukları dünya barışı, dünya vatandaşlığı gibi terminat ekonomi üzerinden yorum yapacaksınız. Bunlar kalmadı artık.

Efendim dünya barışı Türkiye'nin yalnızlığı... Türkiye yalnız falan değil. Türkiye uluslararası alanda önemli bir aktör. Kararlı bir diplomasiye sahip. Biz gündemimize bakıyoruz. Bu konuyu değerlendirmemiz gereken bir durum olarak görmüyoruz.

'CHP baltayı taşa vurdu'

AK Parti kurulduğu günden beri saha araştırmalarına önem veren bir siyasi hareket. Biz kamuoyu araştırmalarını güncel olarak takip ediyoruz. Geriye dönüp baktığımızda 24 Haziran'ın sonucunu beklediler. İstedikleri sonuç çıkmadı, 31 Mart'ta istedikleri sonuç çıkmadı. 23 Haziran sonuçlarını beklediler. Türkiye'de bir siyasi boşluk AK Parti nezdinde yok. CHP nezdinde baktığınızda ciddi bir boşluk var. CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığında. Birçok şey söylenebilir. CHP bir odaya giriyor, kilitliyor. Kapının anahtarını pencereden atıyor ve beni kilitlediler diye bağırıyor. Kendi yarattığı kriz üzerinden siyasi rakiplerine yönelik suçlama yapıyor.

CHP'nin durumunu Türk siyaseti artık taşıyamıyor. Son olayda da CHP baltayı taşa vurdu. Kılıçdaroğlu grup toplantısında bu konuya hiç değinmedi. Burada yazan belli, konuşan belli, doğrulayan belli. Çin Seddi, kumpas nereden çıktı? Bunlar kendileri çalıp kendileri oynuyor. Olay tamamen kendileriyle ilgili. Ben sizinle ilgili bir iddiada bulunuyorum, sonra ispat istiyorum. İddia size ait, ortada belge, bilgi, delil yok. Bu olay üzerinden birilerini suçluyorsunuz. Bu kabul edilebilir bir şey değil. Bizim bu meseleyle bir ilgimiz yok. CHP kendi iç kavgalarına lütfen bizi karıştırmasın. Orada bir siyasi boşluk görünüyor. AK parti'nin kendi tabanıyla ilgili bir boşluk ise yok.

'Kılıçdaroğlu'nun nasıl genel başkan olduğunu biliyoruz. Kumpasla gelen kumpasla gider'

(Gündemin değiştirilmek istendiği iddiaları) Bu iddiayı biz mi ortaya attık. 'Tank-palet fabrikasını sattınız' diyorsun. Satılmadı. 'Peşkeş çekildi' diyorsunuz, çekilmedi. 'Orada Fırtına Obüsü üretiliyordu' diyorsunuz, orada üretilmiyor. 'Orada tank üretiliyor diyorsunuz', üretilmiyor. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o taşı çıkarmayacağız. Artık Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanlarıyla oluşturduğu gündemin çamurunu bize bulaştırmaya çalışmasından yorulduk. Kılıçdaroğlu ile hiçbir şey konuşabilme imkanımız yok. Mahkeme karar veriyor kendisiyle ilgili, o 'kararın nasıl verildiğini biliyorum' diyor. Sayın Genel Başkanımız senin iftiralarına sessiz mi kalsın?

CHP'nin kendi içinde parti disiplininin olmamasını parti içi demokrasi diye anlatırlar. İkisi farklı şeyler. Siz kurullarınızda konuşursunuz, tartışırsınız, ortak bir karar alırsınız, o karar herkesin kararıdır. Türk siyasi tarihinde AK Parti istişare ve aldığı kararları uygulamasıyla bilinir. CHP parti içi disiplini olmayan bir partidir. CHP kendi içinde kumpas ve hizipçiliğiyle bilinir ve konuşulur. Bunu CHP'liler de kabul eder. Kemal Kılıçdaroğlu'nun nasıl genel başkan olduğunu biliyoruz. Kumpasla gelen kumpasla gider. Bu kirli işlere bizi bulaştırmasınlar.