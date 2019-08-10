10 Ağustos 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 09 Ağustos 2019 Cuma 23:15:49
AK Parti'den 18. yıl kutlaması
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, partinin 18. kuruluş yıldönümünü 23 Ağustos'ta, “Türkiye Sevdasıyla Yaşımız Hep 18” temasıyla genel merkezde kutlayacaklarını bildirdi.
Partinin 14 Ağustos olan kuruluş yıldönümü Kurban Bayramı'na denk geldiği için kutlama programı 23 Ağustos'ta genel merkezde yapılacak. Kutlama programına, kurucular, milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra 14 Ağustos 2001 doğumlu 18 genç de katılacak.
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