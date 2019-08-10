AK Parti'den 18. yıl kutlaması

Partinin 14 Ağustos olan kuruluş yıldönümü Kurban Bayramı'na denk geldiği için kutlama programı 23 Ağustos'ta genel merkezde yapılacak. Kutlama programına, kurucular, milletvekilleri ve il başkanlarının yanı sıra 14 Ağustos 2001 doğumlu 18 genç de katılacak.