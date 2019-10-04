AK Parti'de gündem 2023 hedefleri

Devlet Başkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında önceki gün gerçekleşen MYK toplantısında alınan karar gereği, partinin 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı bugün Kızılcahamam'da başlıyor. Kampta, kongre süreciyle, AK Parti'nin 2023 hedefleri ele alınacak. Kamp çalışmaları, yarın Başkan Erdoğan'ın açılış konuşmasıyla başlayacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Mahir Ünal genel merkez çalışmalarına ilişkin, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı ise TBMM grup çalışmalarına ilişkin birer sunum yapacak. Başkan Yardımcısı Fuat Oktay'ın Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili yapacağı sunumunun ardından, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun birer sunumu olacak. Pazar günü ise Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomi konusunda bir konuşma yapacak.

BÜYÜKELÇİLERDEN GÜVEN MEKTUBU

Başkan Erdoğan dün, Estonya Büyükelçisi Annely Kolk, Sri Lanka Büyükelçisi Muhammed Rizvi Hassen ve Slovenya Büyükelçisi Primoz Seligo'yu ayrı ayrı kabul etti. Büyükelçiler Erdoğan'a güven mektuplarını sundular. Erdoğan, kabul sırasında Sri Lanka Büyükelçisi Hassen'ın oğluyla yakından ilgilendi.