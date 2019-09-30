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30 Eylül 2019 Pazartesi 13:37:58 | Son Güncelleme: 30 Eylül 2019 Pazartesi 14:08:52

Başkan yardımcısı Fuat Oktay'ın Ekrem İmamoğlu'na bir önceki akşam talimat verdiği ortaya çıktı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'Toplantıya davet edilmedim' sözlerine ilişkin yeni bir açıklama daha geldi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, gazetecilere yaptığı açıklamada 26 Eylül akşamı Ekrem İmamoğlu'nun da katıldığı toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın bir sonraki akşam için yeniden (Ekrem İmamoğlu'nun davet edilmedim dediği) toplantı için talimat verdiği ortaya çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş gazetecilere yaptığı açıklamada Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı yalanlarla dolu propagandanın detaylarını açıkladı.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN YARDIMCISI OKTAY İMAMOĞLU'NA TALİMAT VERMİŞ

'Valilikle hemen görüşmem oldu. Depremin hemen akabinde 26'sı akşamı bir toplantı yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra Vali, Çevre Bakanımız, İBB Başkanı da bu toplantıda ve deprem müzakere ediliyor ve 27'sinde tekrar bir toplantı yapılması konusunda Fuat Bey oradaki herkesi davet ediyor ve hatta talimat veriyor. Bakanlar, bürokratlar var. Herkesin gelmesi isteniyor. O toplantıya katılan büyükşehir bürokratları da var. Hatta Büyükşehir Belediye Başkanı'nın katılmadığı toplantıya 46 belediye bürokratı katılıyor. Dolayısıyla davet edilmedi gibi bir mesele yanlış. Kendisi davet edilmiş ve toplantıya katılmamıştır. Toplantının olduğu saatte kendisi başka bir programda boy göstermiştir. Daha sonra belediye başkanlığının trolleri ya da CHP'ye yakın yayın organlarından belediye başkanının toplantıya davet edilmediği yalanı ortaya atılmıştır. Bunun böyle olmadığı anlaşılınca da lastikli ifadeler kullanmıştır Belediye Başkanı."

"ŞIMARIK HAREKETLERİNDEN DOLAYI ÇIKIP İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLEMELİDİR"

Kendisi İstanbul halkından özür dilemelidir. En son bu tartışmalar başka noktaya gelince de davet edilmedim gibi bir yola başvurulmuştur. Toplantıda 260'ın üzerinde bürokrat var. Vali orada komutanlar orada İçişleri Bakanı orada dolayısıyla katılmadı gibi bir durum söz konusu değildir. Bu tür şımarık hareketleri toplumumuz hiçbir zaman tasnif etmez. İstanbullu, kendi meseleleriyle ilgilenmesini bekliyor. Bizim de beklentimiz İstanbul'un sorunlarına eğilmesidir. Önümüzde bu kadar gündem varken bir kişinin toplantıya katılıp katılmadığı gibi şovlarının peşinde koşacak zamanımız yoktur. Herkes devlet adabının ve devletin gerektirdiği şekilde sorumlulukla davranmalıdır. Belediye Başkanına tavsiyem. Böyle bir süreci yaşatmıştır çıkıp İstanbul halkından özür dileyip affını dilemelidir.

YARGI PAKETİ HAKKINDA ÖNEMLİ DETAYLAR VERDİ

"Yaptığımız görüşmelerde muhalefet partilerinin çok ciddi eleştirileri yok. Paket, çok olumlu bir paket.

39 maddeden oluşan ilk teklif bugün verilmiş oluyor. İfade özgürlüğü suçlara Yargıtay yolunu açıyoruz.

İnternette bazı sitelerin kısıtlanması, yasaklanması gibi uygulamalar vardı. Burada sitenin tamamına değil, o içeriğin kısıtlanmasını getiriyoruz.

Uzun tutukluluk sürelerini cezalandırma yöntemi olmaktan çıkarıyoruz.

Hukuk fakültelerinden mezun olanlar hukuk mesleklerine giriş sınavına girecekler, 70 puan almış durumdalar. Hakim savcı olmak isteyenler bu 70'i aldıktan sonra

Kıdemi 15 yılı doldurmuş olan avukatlara yeşil pasaport verilecek.

OHAL'de el konulan pasaportların vatandaşlarımıza iadesi de kanun teklifimizde mevcuttur."

 

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