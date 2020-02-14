AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten, İlker Başbuğ deşifresi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları;

- (İlker Başbuğ hakkında suç duyurusu) AK Parti buna güçlü bir tepki vermeseydi bundan sonra hiçbir milletvekili mecliste bir yasaya, meclis iradesinin üstüne ipotek koymak isteyenlerin birinin müsaadesi olmadan imza atamazdı.

- Çıkmışlar, utanmadan Cumhurbaşkanı'mıza 'diktatör' diyorlar. Siyaset biliminde, 'halkını gördüğü zaman tankın arkasına, topun, tüfeğin arkasına saklanana' diktatör denir. Bizim Cumhurbaşkanı'mızsa 15 Temmuz gecesi tankın, topun, tüfeğin üstüne yürümüştür.

- Terörle mücadelede, bütün dünyadan duymadığımız tenkitleri Türkiye'nin içinde bazı siyasi partilerden duymak son derece üzüntü vericidir.

AA

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