AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklamalar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Başkan Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı toplantıya ilişkin gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu bir AK Parti geleneğidir. Şimdi de ilk toplantı bugün başlamış oldu" dedi.
İşte Çelik'in açıklamalarından satırbaşları;
- (BM'nin YPG/PKK ile imzaladığı eylem planı) Hukuk dışı şekilde BM organının bir terörist grupla bir araya gelmesi başlı başına bir sorundur.
- (BM ve İsviçre'nin Bayık skandalı) Hukuku temsil eden bir kurum hukuku ortadan kaldırmak isteyen bir örgütle bir araya geliyor. İmzaladıkları kişi pek çok masum insanın katili. BM'nin kuruluşundan bu yana yaptığı en büyük yanlışlardan biridir, açıkça özür dilemeleri gerekir
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