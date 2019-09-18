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18 Eylül 2019 Çarşamba 18:12:19 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 18:45:37

Ömer Çelik: Annelerin yaklaşımı dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü ses

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası günndeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Diyarbakır annelerinin oturma eylemine ilişkin, "Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu. Ömer Çelik; "Annelerin yaklaşımı dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü ses" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerine ilişkin, "Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım, bütün dünya üzerinde teröre karşı yükselen en güçlü sestir." dedi. Ömer Çelik, MKYK toplantısı sonrası açıklama yapıyor. Çelik, "Yargı Reformu büyük ihtimalle Ekim ayında Meclis gündemine gelecek." dedi.

Yargı reformu konusunda da Çelik, "Şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım, ifade özgürlüğünü, savunma hakkını, adalete erişimi ve adalet sisteminin işleyişinde kalitenin artmasını son derece güçlendirecektir." ifadesini kullandı.

"Anneler büyük bir vicdani haykırış içerisindeler. Bu annelerimizin haykırışının toplumun geniş kesimlerinde etki etmesi de son derece önemlidir. Türkiye'ye geniş geniş yer veren yabancı basın organlarının annelere bu kadar sessiz kalması dikkat çekici bir meseledir.”

"Bu dönemin bir reform dönemi olarak altının çizileceğini Cumhurbaşkanı'mız söylemişti. Bu askerlikle başladı. Toplumdan, genç kardeşlerimizden gelen istekler doğrultusunda bu sürecin ilk reform paketi olarak askerlik kanunu çıkarıldı.

"Yargı Reformu büyük ihtimalle Ekim ayında Meclis gündemine gelecek."

"Erken seçim yok, Türkiye'nin gündeminde seçim yok"

Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Son darbe girişimi de bu bilinçle birlikte püskürtüldü. Çok büyük bedeller ödedik. Hak edilmiş bir demokrasiye sahibiz. Her türlü tartışma olabilir ama demokrasimizi terör örgütü unsurlardan, her türlü tehditten korumak gibi bir vazifemiz vardır. Bunun da en iyi yolu demokrasiyi ve hukuk devletini geliştirmektir. Fiziki saldırılara da cevap vermektir. Diyarbakır'daki annelerin çocuklarına kavuşmak için başlattıkları vicdan eylemi var. Kendilerini bir kez daha selamlıyoruz, annelerin ellerinden öpüyoruz.

"ANNELER ONURLU GELECEK VE HAYSİYETLİ HAYAT İSTİYOR"

Türkiye'de en ufak gelişmelere geniş geniş yer veren bazı yabancı basın yayın organlarının annelerin ortaya koyduğu duyarlı duruşa sessiz kalması dikkat çekicidir. Vicdanı duyuş ve duruş göstermesi gerekenlerin hükümeti ve devleti suçlamaya girmeleri bu asil duruşa gölge düşürücü bir yaklaşımdır. Türkiye teröre büyük bedeller ödemektedir. Devlet bütün gücüyle mücadele ediyor. AK Parti hükümetleri döneminde güçlü bir şekilde verilen mücadeledir. Bu vicdani duruşun hasasiyetin yanında olmaktır yapılması gereken. Annelerin ortaya koyduğu yaklaşım tüm dünyada teröre karşı en güçlü sestir. Anneler onurlu gelecek, haysiyetli hayat isteyerek bunu ortaya koyuyorlar.

"AK PARTİ KESİNTİSİZ REFORM ANLAYIŞINI ORTAYA KOYMUŞTUR"

Reform dönemi askerlik kanunu ile başladı. Askerlik kanunu Cumhuriyetin kuruluşunda mevzuatı oluşmuştu. Toplumdan, vatandaşlarımızdan, genç kardeşlerimizden gelen istekler doğrultusunda kapsamlı değerlendirmeler yapıldı. Sosyolojik gerçeklere uygun bir düzenleme yapıldı. Yargı Reformu Stratejisi, AK Parti'nin kesintisiz reform anlayışını ortaya koymaktadır. Bunların hepsi milletimizin ihtiyaçları için, sokaktaki vatandaşımızın yargıyla ilişkisinde adaletin yükselmesi için ortaya konulan yaklaşımlardır. Demokrasi, insan hakları, adalet taleplerini dikkate alan, onların merkezlerinde şekillenen reform anlayışı olacaktır.

"KESİNTİSİZ REFORM ANLAYIŞIMIZIN İKİNCİ ADIMIDIR"

Adalet Bakanlığımız süratle mevzuatla ilgili idari faaliyetle sonuçlanabilecek konuları gündemine aldı. Hak ve özgürlükler, adalet sisteminin daha genişletme konusunda atılacak adımların halledilmesini temin ederek gerçekleştirmeye çalışıyorlar. İfade özgürlüğü, savunma hakkıyla ilgili son derece şeffaf ve kapsayıcı yaklaşım ortaya koyuyor. Uygulamadaki alternatif çözüm yolları da gündeme gelecektir. Caydırıcılık yeni infaz gibi konular ele alınacaktır. Kesinkisiz reform anlayışımızın ikinci adımıdır.

"ÜÇ LİDERİN 'AYRILIKÇI GÜNDEM'E VURGU YAPMASI ÖNEMLİDİR"

Üçlü zirveden çok önemli bir ortak bildiri yayınlandı. Özellikle burada iç savaşın çıkmasından sonra terörle mücadele kisvesiyle yeni unsurlar ortaya çıktı. Bunlar YPG-PYD'nin fiili  durumdur. Üç liderin de 'ayrılıkçı gündeme' vurgu yapması son derece önemlidir. Soçi muhtırasını rejim defalarca ihlal etti. Bir sürü göç oldu, 600 binin üzerinde insan yerinden edildi. Burada esas mesele insancıl hukuk çerçevesinde insanlar için kötü durumların ortaya çıkmamasıdır. zirve kapsamında BM Güvenlik Konseyi tarafından terörist olarak tanımlanan DEAŞ, Nusra gibi örgütlere karşı ortak t utumun altının çizilmesi önemlidir.

Ayrıntılar az sonra..

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