İdlib'deki saldırılara ilişkin Ömer Çelik'den sert açıklama: Misliyle karşılık verilecektir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MKYK sonrası açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları:

Gelinen noktada kararlılık en üst düzeydedir.

MSB gereken bilgileri açıklayacak. Gelişmeler takip ediliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilgili bütün kurumlara talimat verdi. İdlib'de Gerginliği Azaltma Bölgesi'ndeki statünün korunmasına Türkiye bağlıdır.

Gözlem noktalarından çekilme söz konusu değili.

Suriye tarafından yapılan atışları hatırlıyoruz. O saldırganlığı hepimiz hatırlıyoruz, terör örgütleri sınırlarımızın dibine kadar geldiği zaman şehirlerimiz hedef olmaktadır.

Sınırlarınıza çekilin ve oradan bu çalışmaları yapın diyenler sahadaki gerçekliği bilmiyorlar.

Kararlılıktan taviz verilmeyecektir.

İllerimiz bazılarında biliyorsunuz kar tatili ile ilgili kararlar verildi. Özellikle sokakta kalan kimselerle ilgili bazı haberlerle duyduğumuz oluyor. Böyle bir durumla karşılaşıldığı zaman onun derhal valiliklere bildirilmesini arzu ediyoruz.

DİYARBAKIR ANNELERİ

HDP önünde başlatılan eylem 160. gününe girdi. AK Parti MKYK toplantısından sevgilerimizi iletiyoruz. Bu eyleme 2 aile daha katıldı.

ELAZIĞ'DAKİ DEPREM

Bakanlarımız orada çalışmalara devam ediyorlar. Vatandaşlarımızın yaralarının sarılması için bütün çalışmalar güçlü bir şekilde yapıyor, çalışmalar takip ediliyor.

Fatma Betül Hanım ilk andan itibaren Van'a gitti. Kendisi oradaki gelişmeler konusunda ayrıntılı bir sunum yaptı. Oradaki vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz.

SORU - CEVAP

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Putin'in görüşmesi her zaman mümkün. Gelişmelere göre geçtiğimiz günlerde de sayın Cumhurbaşkanımız bir görüşme gerçekleştirdi. Heyetlerle görüşmeler devam ediyor. Rus heyetle görüşmede henüz netice yok. Şundan hiçbir kuşku yoktur, rejim bahsettiğimiz yere çekilinceye kadar TSK bu çekilmeyi sağlamak için gereken çalışmayı yapacaktır. Kararlılık rejimin o çizgiye çekilmesidir. Rejimin yaptığı şeyin ne olduğunu biliyoruz. Rejimin kendisi terör örgütleriyle işbirliği içerisindedir.

Güvenlik takibi sürekli ve kesintisiz bir şekilde yapılmaktadır. Şu anda gönderdiğimiz takviyeler esasında rejimin ihlal ettiği sınırların gerisine çekilmesi için bir operasyondur.

AK Parti Sözcüsü Çelik: "NATO'nun doğası gereği Türkiye ile dayanışma göstermesi gerekir. 'Türkiye şu kadar saldırıya uğruyor, güney sınırlarımızı koruyor, mültecileri barındırarak çok büyük iş yapıyor' açıklamalarını sık sık duyuyoruz. Bu açıklamaları yapıp Türkiye'yi takdir edenlerden, Türkiye'nin yanında nasıl duracağına dair de sözler duymak istiyoruz."

Çelik: "(KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın açıklamaları) Saldırganlık içine girmesi, rencide edici cümleler kurması başka cevapları da gerektirecektir."