AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Hepsi masaya yatırılacak

Başkan Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle buluştu.



Buluşma ile ilgili açıklama yapan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Milletvekilleriyle görüşme 4 saat sürdü. Cumhurbaşkanı iç ve dış politikaya ilişkin açıklama yaptı. İllerdeki yatırımların geldiği nokta değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız teşekkür turuna çıkacak. Sonbaharda Kızılcahamam'da AK Parti kampı olacak." dedi.

SİSTEMDE REVİZYON TARTIŞMASI

Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin tartışılmaya açılmasına ilişkin muhalefet cephesinden gelen açıklamaların sorulması üzerine Çelik, "Yeni bir sistem hayata geçti. Bürokrasinin çeşitli noktalarında sisteme uyum sağlayamama söz konusuysa bunlar tespit edilecek. Çeşitli noktalarda vatandaşa hizmet götürme konusunda yeterli performans göremediğimiz konular güncellenecek. Bunların hepsi masaya yatırılıp, bunun bir röntgeni, MR'ı çekilecek. Önemli olan burada hizmetin hızlı gitmesi" yanıtını verdi.



S-400 AÇIKLAMASI



Türkiye bu sistemi almışsa kullanacaktır.