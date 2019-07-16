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16 Temmuz 2019 Salı 15:06:11 | Son Güncelleme: 16 Temmuz 2019 Salı 15:42:43

AK Partili Çelik'ten CHP sözcüsüne tepki: Bu bir sabotajdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un TBMM’deki 15 Temmuz özel oturumunda yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Çelik, "FETÖ'nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP sözcüsü çıkmış Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma yeni bir safhaya geçtiğimizi gösteriyor. Şimdi bir şaşırtma siyasetine yönelmişlerdir. Bir söylem analizi yapsak bir cümleyle FETÖ'yü lanetliyorlar, 20 cümleyle Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadırlar. Bu olsa olsa bir sabotajdır" diye konuştu.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik önemli açıklamalarda bulundu ve CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun sözlerine çok sert tepki gösterdi.

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik'in açıklamaları şöyle; 

Nijerya civarında bir Türk gemisi kaçırıldı. Konuyu takip ediyoruz Dışişleri ve istihbarat birimlerimiz konu üzerinde yoğun bir şekilde çalışıyor. Size detaylı bilgi verememekle birlikte ilk andan itibaren bütün birimlerimizin olaya yoğunlaştığını bilmenizi istiyoruz.

'Dün geldiğimiz nokta maalesef siyasi sabotaj olarak nitelendireceğimiz bir nokta' 

AK Parti Sözcüsü Çelik, (CHP Grup Başkanvekili Özkoç'un TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşması) FETÖ'ye karşı bütün bir duruşun yeniden güncellenmesi, bu direnişin yeniden anılması gereken bir günde, FETÖ'ye birkaç cümleyle değinip daha sonra Türkiye'nin meşru cumhurbaşkanını hedef almak olsa olsa bir siyasi sabotajdır." ifadelerini kullandı. 

Dün 15 Temmuz'un yıl dönümüydü. Her yıl dönümünde bir yandan acılarımız tazelenirken aynı zamanda bu direnişi tekrar tekrar anıyoruz. Tekrar hafızamızı tazelediğimizde asker üniforması giymiş teröristlere karşı devletimizin direnişini konuşuyoruz.

Dün FETÖ'nün lanetlenmesi gereken bir günde CHP sözcüsü çıkmış Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir konuşma yapmıştır. Bu konuşma yeni bir safhaya geçtiğimizi gösteriyor. Şimdi bir şaşırtma siyasetine yönelmişlerdir. Bir söylem analizi yapsak bir cümleyle FETÖ'yü lanetliyorlar 20 cümleyle Cumhurbaşkanımızı hedef almaktadırlar. Bu olsa olsa bir sabotajdır. O gece Meclis'te bütün milletvekilleri vardı. CHP'li vekiller de vardı. Onları tenzih ediyorum. Ama genel başkanlarının bu siyasi sabotaja imza attığını görüyorum. O gece özel bir tim gönderilerek sayın cumhurbaşkanımızın hayatına kastedildi. Yaptığınız her konuşmada Cumhurbaşkanımızı hedef aldınız, meşru hükümeti hedef aldınız. 

CHP Genel Başkanı çıkmış dün, 'Yürekli bir savcı yok mu, bu yürekli bir savcı Sayın Cumhurbaşkanını çağırmayacak mı?' diyor. Marmaris'te Cumhurbaşkanımıza yapılmak isteneni, yargı vesayeti yoluyla devam ettirmeye çalışıyor. Bu utanç verici bir şeydir. Hem de bunu 15 Temmuz'un yıl dönümünde yapıyor

CHP Yassıada zihniyetini diriltmeye çalışıyor. Bütün bu sabotaja en güzel cevap Atatürk Havalimanı'ndaki buluşma oldu.  

FETÖ'nün siyasi ayağı ortaya çıksın diyor. Siyasi ayak olarak kimler MİT TIR'larına destek verdi. Kimler bu terör organlarına karşı devlet tavır koyduğunda onların yayın organlarıyla işbirliği yaptı? Siyasi eleştiriyle siyasi karşıtlıkla siyasi sabotaj arasında fark vardır. Dün yapılan bir sabotajdır, ahlak dışıdır. Bunun arkasından gelecek şey örtülü olarak FETÖ'yü meşrulaştırmayı getirir. Akademisyenler bir söylem analizi yapsın. Bütün konuşmasına bakıldığında FETÖ'yü eleştirip, örgüte direnenleri kaç defa itibarsızlaştırmıştır?

(Ali Babacan'la görüşme gerçekleşti mi?) AK Parti içinde çeşitli zamanlarda olduğu gibi bütün bunlarda siyasi ilkelerimizin yeni gelişen olgulara göre nasıl güncelleneceğimiz şeklindeki mekanizmaları güçlü şekilde çalıştırmaya çalışıyoruz. Mehmet Şimşek çok değerli bir arkadaşımızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok geniş yelpazede çeşitli kişilerle bir araya geldiği doğrudur. Mehmet Şimşek beyle görüşmenin içeriğini bilemiyorum. Ben bunu teyit edecek durumda değilim. Böyle bir şey olmuşsa Cumhurbaşkanlığı tarafından açıklanması gerekir.

(FETÖ'nün siyasi ayağı tartışmaları) Çeşitli konularda örgütlenmesi var. Biz bununla mücadelede adım attık. Kendimizden uzaklaştırdık. Bu unsurlardan ne varsa kendi içimizden söktük. Biz tespit ettiklerimizi uzaklaştırdık. Bu kadar mücadele neyle yapıldı? Yüce meclisin verdiği destekle yürütüldü. Bundan sonra ne yapılacak diye bir şey yok. Bugüne kadar sürdürdüğümüz mücadele devam edecek. Dün o konuşmayı yapan şahsın da belli bir zamanda ziyaret ettiğine dair haberler var. Sonuna kadar her alanda üstüne gidilmesi gerekir. Şimdiye kadar ki mücadele temposu artarak devam edecek.  

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