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28 Şubat 2020 Cuma 01:52:43 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 02:27:27

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Esed rejimi bu kalleşliğin hesabını ağır şekilde verecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik İdlib'deki alçak saldırıyla ilgili yaptığı açıklamada 'Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir.' dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin milli güvenliğini sağlamak üzere İdlib'de görev yapan askerlere rejim unsurları tarafından gerçekleştirilen alçak saldırıda şehit olan kahramanlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin bu alçak saldırıyı hak ettiği şekilde cevaplandırdığını vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Katil rejim ve onu cesaretlendirenler bu kalleşliğin hesabını en ağır şekilde vereceklerdir. Türkiye, Suriye'de yürüttüğü haklı mücadelesini uluslarası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak hedeflerine ulaşana kadar sürdürmekte kararlıdır. Milletimizin başı sağolsun."

"Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz"

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz." ifadelerini kullandı.

AA

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