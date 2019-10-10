  • Bist 100
    99648.7
  • Dolar
    5,8801
  • Euro
    6,4614
  • Altın
    284,0690
İstanbul
16 / 24
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
ABD’li senatörler Graham ve Van Hollen’den Türkiye’ye karşı skandal yaptırım tasarısı ABD’li senatörler Graham ve Van Hollen’den Türkiye’ye karşı skandal yaptırım tasarısı
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu tipik bir PKK taktiğidir AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu tipik bir PKK taktiğidir
Emniyet harekete geçti! Yasal işlem başlatıldı Emniyet harekete geçti! Yasal işlem başlatıldı
HDP'li vekil Sibel Yiğitalp'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na çirkin yorum: Ataların mezarda ters dönüyordur HDP'li vekil Sibel Yiğitalp'ten Kemal Kılıçdaroğlu'na çirkin yorum: Ataların mezarda ters dönüyordur
Tam destek Tam destek
Dualar ve yürekler Mehmetçik’le Dualar ve yürekler Mehmetçik’le
'Yendik yine yeneriz' 'Yendik yine yeneriz'
'Çok iyi ağırlayacağız' 'Çok iyi ağırlayacağız'
Luiz Gustavo liderliğe oynuyor Luiz Gustavo liderliğe oynuyor
'Paçamızdan çekmeyin' 'Paçamızdan çekmeyin'
'Artık kasa kolaylığı bitti' 'Artık kasa kolaylığı bitti'
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı
Çebi & Adalı yarışı Çebi & Adalı yarışı
'Aynı noktadayım' 'Aynı noktadayım'
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'den TSK'ya destek mesajı
Zara'dan müzik ziyafeti Zara'dan müzik ziyafeti
Anne sürprizi Anne sürprizi
Trump'tan flaş açıklama: Türkiye olmasaydı... Trump'tan flaş açıklama: Türkiye olmasaydı...
Beklenen klibi çekti Beklenen klibi çekti
Yüzüne jimnastik yaptırıyor Yüzüne jimnastik yaptırıyor
Hayranlarından özür diledi Hayranlarından özür diledi
Romantik gezinti Romantik gezinti
Öpücüklü kutlama Öpücüklü kutlama
"Stilimi egzotik buluyorum" "Stilimi egzotik buluyorum"

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

10 Ekim 2019 Perşembe 01:12:51 | Son Güncelleme: 10 Ekim 2019 Perşembe 01:13:37

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Bu tipik bir PKK taktiğidir

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "PKK/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir." ifadelerini kullandı.

Ömer Çelik, Twitter’dan yaptığı paylaşımda, HDP'nin kara propagandaya ve yalan haber üretmeye devam ettiğini ve "Türkiye'nin Suriyeli Hristiyanların yaşadığı bir mahalleyi vurduğu" iddiasında bulunduğunu belirtti. Söz konusu mahallenin Türkiye'nin harekat ve operasyon bölgesinin dışında olduğunu vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Tipik bir PKK taktiğidir bu. Batı kamuoyunu etkilemek için özel hedef seçerler ve Türkiye'nin üstüne atmaya çalışırlar. Türkiye'nin operasyon bölgesinin dışında Hristiyanların yaşadığı bu mahallenin PKK/YPG/PYD unsurları tarafından hedef alındığı açıktır.

PKK/YPG/PYD'nin karanlık operasyonlarının propagandası eş zamanlı olarak HDP tarafından yapılıyor. TSK, sivillerin korunması konusunda dünyanın en hassas ordusudur. Sivilleri katletmek PKK'nın sicilidir."

Kim ne derse desin operasyon bölgesindeki tüm mazlumların koruyucusunun Türkiye olduğunu vurgulayan Çelik, Müslümanlar gibi Hristiyanların da terör zulmünden Türkiye sayesinde kurtulacağını belirtti.

Türkiye'nin tüm dini grupların güvenliğini sağlayacağının altını çizen Çelik, "Suriye'de YPG/PYD'nin zulmettiği tüm kardeşlerimiz gibi Kürt kardeşlerimizin zulümden kurtuluşu da TSK'nın terörle mücadelesi sayesinde olacaktır. Barış pınarları, tüm etnik ve dini grupları terör örgütlerinin zulmünden kurtaracaktır." ifadelerini kullandı.

DHA

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ