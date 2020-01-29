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29 Ocak 2020 Çarşamba 12:34:30 | Son Güncelleme: 29 Ocak 2020 Çarşamba 13:09:50

Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar: Bu plan ölü doğmuştur

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair açıklamalarda bulunuyor. Ömer Çelik, ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" diye açıkladığı Filistin planı ile ilgili, "Bu plan ölü doğmuştur. Bölgede barışa yardımcı olamaz." dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısı düzenliyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Afette insanların yardımına koşan herkese teşekkür ediyoruz. 

(Belçika mahkemesinin PKK kararı) İnsani ve hukuki değerlerle asla bağdaşmayan karara karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz.

PKK terör örgütüne yana Belçika mahkemelerinin aldığı bu karar, oradaki yargının terör karşısında içine düştüğü zaafı göstermektedir. Belçika'nın aldığı karar DEAŞ'ı bile terör örgütü olmaktan çıkartır! Bu kararın siyasi sonuçlarına karşı mücadelemizi sürdüreceğiz.

Trump bir açıklama gerçekleştirdi. Burada Filistin halkına karşı bir işgal planı söz konusudur. Trump'ın planı Filistin topraklarında işgalci olan İsrail'in tutumunu meşrulaştırmaktır.

İsrail'in güdümü altında Filistinliler için sadece bir işgal yönetimi mekanizması vadedilmektedir.

 Filistinlilere bir devlet vadedilmesi bir söz konusu değil. Bu bir işgal yönetimi mekanizmasıdır. Filistin devlet başkanı Abbas'ın "Kudüs satılık değildir" açıklaması son derece yerinde bir açıklamadır. Bu işgal planını yeni bir şey diye sunuyorlar. 

ABD'nin aldığı tüm Filistin kararlarının Orta Doğu'da barışı tesis etmek için uygun değildir. İlk defa bir Amerikan Başkanı yanında İsrail Başkanı'yla tek taraflı bir plan açıkladı. Dayatılan bir "plan" söz konusudur. İsrail'in saldırganlıklarını meşrulaştırma planıdır bu.

 ABD gerçek bir barış planı yapmak istiyorsa iki tarafın özgür müzakeresine destek vermesi ve ortaya çıkan kararlar üzerinden bir plan yapması gerekir. 

Kudüs'le ilgili olarak alınan kararlar gayri meşrudur. Bu plan ölü doğmuştur. Bu plan bölgede barışa yardımcı olamaz.

Cumhurbaşkanlığı tarafından sık sık dile getirildiği gibi Türkiye'nin Kudüs hassasiyeti aynen devam etmektedir.

Soru: Depremden sonra İmamoğlu bölgeye gitti ama sonrasında bir kayak merkezini ziyaret etti. Sizin yorumunuz nedir?

İBB Başkanı Erzurum'a tatile giderken Elazığ'a uğramış. Burada bir afet durumu var. Aziz milletimiz büyük bir çaba göstermektedir.

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