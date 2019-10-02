AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor. Canlı yayın için tıklayınız...
Ömer Çelik'in açıklamalarından satır başları...
Her kamp dönemi, kapsamlı değerlendirme yapmak için, politikaların üzerinden geçmek için önemli bir fırsat oluyor.
Diyarbakır'da evlatları için nöbet tutan ailelerin vicdani isyanı dünyanın her yerinden duyuluyor. Cumhurbaşkanımız ile ABD'ye yaptığımız ziyaret esnasında, bu isyanın yakından takip edildiğini gördük. Dünyanın her tarafından duyulmuş ve sahiplenilmiş gözüküyor. Yüreğimiz her zaman annelerle.
Cumhurbaşkanımızın New York ziyaretinde kapsamlı temasları oldu. Oradaki liderlerin konuşmalarını izliyoruz. Herkes açısından belli parçalara değinirken, dünyadaki küresel gidişat anlamında hiçbir ayrıntıyı atlayamayan konuşma sadece Cumhurbaşkanımız tarafından gerçekleştirilmiştir
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