AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

Ak Parti Sözcüzü Ömer Çelik, partisinin genel merkezinde MKYK toplantısına ilişkin yaptığı açıklamada, İranlı Komutan Süleymani'nin öldürülmesi ile ilgili, "Orta Doğu coğrafyasındaki ve uluslararası ilişkiler denklemini doğrudan etkileyecek sonuçlar doğurdu." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, Süleymani'nin öldürülmesiyle Irak'ın, bölgenin, dünyanın güvenliği ve istikrarı açısından olumsuz sonuçlar doğuracak gelişmelerin tetiklendiğini kaydederek, "Saldırıyla yeni birtakım şiddet oluşumlarını önümüze getirebilecek safhaya geçildiği görülmektedir." şeklinde konuştu.

KANAL İSTANBUL PROJESİ



Çelik, Kanal İstanbul Projesi'nin Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile çelişmediğini söyledi.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLMESİ



Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili de Çelik, "Ateşkesin ve istikrarın sağlanması için hem diplomasideki hem de sahadaki faaliyetlerimizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Çelik, "(Libya'da) Meşru yapıyı korumak ve hukuk içerisinde hareket etmek isteyen unsurlara Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından eğitim verilecektir." dedi.

Ömer Çelik'in açıklamalarının satır başları:

Hükümet adına aile bakanımız oradaydı. Bütün şehitlerimize aynı tören uygulanmaktadır, farklılık yoktur.

DİYARBAKIR'DA EVLAT NÖBETİ

Her zaman kendileriyle olduğumuzu ifade ediyoruz. Anneliğin ideolojisi olmaz, annelerin siyaseti olmaz. Kalbi olan herkesin kenetlenmesi ve herkesin destek vermesinin önemli olduğunu düşünüyoruz.

KADINA ŞİDDET

Bunun bir siyasetin üzerine düşen kısımları var tabii kültürel, ahlaki duyarlılıkların artırılması için yapılması gerekenler var. 75 maddelik bir eylem planı ortaya kondu. Parti olarak önemsiyoruz. Devlet içerisindeki kurumların görüşleri alınarak bu noktada ortaya konulmuş bir eylem planıdır. Bu konu sürekli takip etmemiz gereken bir konu. Emniyet ve jandarma personeline bu konuda eğitim veriliyor.

Kadına karşı gereken saygıyı göstermeyen dili gündelik hayat içerisinde fazlasıyla görüyoruz. Mücadelenin buradan yürütülmesi gerekiyor.

KASIM SÜLEYMANİ ÖLÜMÜ

Bütün Orta Doğu coğrafyasındaki denklemi etkileyecek sonuçlar doğurdu. Irak sahası zaten gerilimin çok yoğunlaştığı sahaydı. ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesiyle birlikte İran ve ABD arasında gerginlik devam etmişti. Bu eylemden sonra İran'ın nükleer anlaşmadan tamamen çekildiğini duyurması sadece bölgeyi değil dünyayı da nasıl etkileyeceği açısından sembol bir açıklama olmuştur.