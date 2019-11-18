AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Çelik; "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" dedi.
AK Parti MYK sonrası parti sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu. Çelik; "KKTC bayrağına karşı yapılan hadsiz ve hudutsuz saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadelerinde bulundu.
İşte Ömer Çelik açıklamalarından satır başları şöyle;
RUMLARA KKTC BAYRAĞI YAKMA TEPKİSİ
- Bu şekilde çirkin eylemleri kınıyoruz. Birkaç provokatörün işi değil sistematik bir faaliyettir.
- Camiler, kiliseler, havralar ortak korumada olmalı. Kur'an'ı Kerim'in yakılmasını kınıyoruz.
YILDIZ KENTER'İN VEFATI
Kendisine rahmet diliyoruz. Milletimizin ve sanat camiamızın başı sağolsun.
OTİZMLİ ÖĞRENCİLERE AYRIMCILIK
- Otizmli çocukların dışlanmasıyla karşı karşıya kalmıştık. Bütün bunlar her yönüyle soruşturuldu. Neticesinde bütün tedbirler tekrar alındı.
- İhmali görülen okul müdürü ve yardımcısı görevden alındı. Bazı velilerin bilinçsizliğinden kaynaklanan sonuçlar varsa bu giderilecektir. Bütün çocuklar bir evrendir. Hiçbiri birbirinden ayrılamaz.
- Bir kere daha bu sosyal ortamların ele alınması gerçekleştirilmiştir ve oradaki sorumlular görevden alınmıştır.
- Trump'a Türkiye'nin tezlerini anlatmıştır. ABD tarafına her zaman söylediğimiz şey. İkili ilişkilerimiz çok daha büyük bir potansiyele sahiptir.
ABD ZİYARETİ
-Müttefikler arasında konuşma dili yaptırım dili olmamalıdır
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