AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Başbuğ açıklaması: Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacak

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vekillerle görüşmesi sonrası açıklamalarda bulundu. Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un açıklamalarıyla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Yaptığı açıklama TBMM'nin yasama iradesine saldırıdır" dedi.

İlker Başbuğ'un açıklamaları



AK Parti Sözcüsü Çelik, İlker Başbuğ'un açıklamaları ile ilgili de "Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar." ifadesini kullanarak, şöyle konuştu:

"Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar."

AK Parti Sözcüsü Çelik, AK Parti Kızılcahamam Kampı'nın 3-4-5 Nisan'da yapılacağını söyledi. Çelik, uçak kazası ile ilgili de 'Çeşitli mecralardaki spekülatif ve doğru olmayan haberlere itibar edilmemesi gerekir' açıklamasını yaptı.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Üst üste üzücü olaylar yaşadık. Bahçesaray’da düşen çığ hadisesi hepimizi derinden yaraladı. Olay olduğu andan itibaren ilgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Fakat maalesef çok sayıda kaybımız oldu. Gözümüz kulağımız yüreğimiz dualarımız oradaki vatandaşlarımızla beraber. Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken bir yolcu uçağının kaza yapmasıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da çok üzücü bir hadise. Çeşitli yorumlar yapılıyor nihayetinde çeşitli kurumlar kendi soruşturmalarını sürdürüyor.

3-4-5 Nisan tarihlerinde Kızılcahamam’da kamp yapmaya karar verdik.

Üst üste üzücü olaylar yaşadık. Bahçesaray’da düşen çığ hadisesi hepimizi derinden yaraladı.

Olay olduğu andan itibaren ilgili bütün kurumlar seferber edilmiştir. Fakat maalesef çok sayıda kaybımız oldu.

Gözümüz kulağımız yüreğimiz dualarımız oradaki vatandaşlarımızla beraber.

Bu hadiseyle ilgili üzüntümüz devam ederken bir yolcu uçağının kaza yapmasıyla kaybettiğimiz vatandaşlarımız oldu. Bu da çok üzücü bir hadise.

Çeşitli yorumlar yapılıyor nihayetinde çeşitli kurumlar kendi soruşturmalarını sürdürüyor.

Spekülatif çok sayıda haber görüyoruz bu haberler itibar edilmemesi lazım.

Bakanlıklarımız gerekli açıklamaları yapıyorlar.

Ölüm, yaralı haberleri hakkında çok hassas olmak lazım.

Suçlayıcı ifadelerin kullanılması doğru olmuyor. Gülşen Orhan arkadaşımız çığ altından kurtarıldı. Bir gazetecinin çok yakışıksız ve vicdansız bir yaklaşımı oldu. Sanırım o gazeteci de özür dilemiş yanlış bir beyanatta bulundum diye.

AVRUPA’DA YÜKSELEN AŞIRI SAĞ

Avrupa Parlamentosu’nun gereğini yapmasını net bir şekilde ifade ettik. AP gittikçe Türkiye düşmanlarının gösteri yaptığı bir yer haline gelmiştir.

Geçmişte anti semitizm ile Avrupa’ya yapılan kötülük bugün anti semitizmin yerine İslam düşmanlığı koyularak Avrupa’ya yapılmak istenmektedir.

Bugün Avrupa demokrasilerini korumanın yolu İslam ve Türkiye düşmanlığına set çekmektir.

SORU & CEVAP

- Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milletvekillerine İlker Başbuğ’a dava açma çağrısını nasıl değerlendirirsiniz. Dava açan milletvekili var mı?

Yarın arkadaşlarımız suç duyurusunda bulunacaklar. Bu meseleyi sıradan bir mesele olarak görmüyoruz.

Bu emekli askeri bürokratın çeşitli zamanlarda siyasi aşağılamaya çalışan beyanlarını çeşitli kereler görmüştük.

Fakat bu son durumda farklı bir durum var. 15 Temmuz’da FETÖ’nün hedefi olmuş yüce meclisi hedef gösteriyor.

Sürekli kendisinin mağdur olduğunu söyleyip beraber çalıştığı başbakana nasıl akıl verdiğini ifşa eden bir takım paylaşımlarda bulunuyor. Yapılan yüksek iradeye bir saldırıdır.

TBMM mensuplarını getirdikleri bir yasa teklifi nedeniyle kimse FETÖ’nün yanına yazamaz. Kişiler emekli olduktan sonra, demokratik anlayışla, akılla izah edilemeyecek birtakım fikirlerini ortaya savurup, ondan sonra da 'Genelkurmay Başkanlığı yaptım' diyerek bu makamın arkasına sığınamazlar.