AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kızılcahamam kampımıza hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımız toplantı öncesinde sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması ve değerlendirmesinden sonra serbest bir şekilde gerek iç ve dış politikalarla ilgili görüşlerini açıklıyor, değerlendirmelerini yapıyorlar. Bu çerçevede tüm bunların notlarını alıyoruz, Genel Merkez olarak bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmaları verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Tabi İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler bizim terörle mücadele ve Milli güvenliğimiz için bunun ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Harekatlarımızla sınrıımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi ve bu terör oluşumu darmadağın edilmiştir. Bu mücadeleyi sınır ötesinde yapmasaydık sınırlarımızın içinde yapmak zorunda kalacaktık. Ve sonuçları bunun ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Suriye'de yaşananlara Türkiye tamamen insani odaklı yaklaşmış ve bugüne kadar gelinmiştir. Milletimiz de milyonlarca kardeşini yüce gönüllülük gösterek misafir etmiştir. Bundan sonrasına artık tahammülümüz yoktur.

"KARARLILIĞIMIZ TEREDDÜTSÜZDÜR"

İdlib'teki kararlılık kesin ve tereddütsüz bir kararlılıktır ve hazırlıklarımız tamamdır. Kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yoktur. Milli güvenliğimizi doğrudan etkileyecek bir duruma sessiz kalamayız. "Siz bir iki kulede durun. Rejim etrafınızı sarsın" gibi bir yaklaşımı asla kabul etmeyiz.

TERÖRLE MÜCADELE: Arkadaşlarımız kendilerine ilişkin sürede, görüşlerini açıklıyor, değerlendirmelerini yapıyor. Bu çerçevede bunların notlarını alıyoruz, çalışıyoruz. Kampımıza hazırlık için verimli toplantılar yapıyoruz. Gündemde pek çok konu var. İdlib'de şehitlerimiz var. İdlib'de çıkan tablo, bizim bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Oradaki 30 km'lik derinlik, zararıydı. Terör devletçiği darmadağın edilmiştir. Bazı müttefiklerimizle maalesef bu oluşum desteklenmekteydi. Türkiye'nin bu örgütle mücadelesi milli güvenliği için zaruriydi. Ortaya koyduğumuz bu mücadele ne kadar doğru iş yaptığımızı gösteriyor.

GÖÇ DALGASI: Türkiye'nin taşıdığı yük son derece yüksektir. Bir AB ülkesi nüfusunun yarısı kadar ölümden kaçan misafirimiz var. Bundan sonrasını Türkiye'nin kaldıracak gücü yoktur. Ülkemizi göç dalgasından korumak ve insani trajedinin önüne geçmek için, bu yeni göç dalgasının önleme yoludur. İdlib'deki kararlılık üst düzeydedir. Hazırlıklar tamamlanmıştır. Milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendirmektedir.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Rejimin, oldubittiyle orada bir durum ortaya çıkarıp, sonrasında 'Buradan geri çekilmem, bu benim güvenliğim için gereklidir' demesi Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir, Soçi mutabakatına aykırıdır. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır. Görüşme ile ilgili tarih çalışılır kısa süre içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz. İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir."