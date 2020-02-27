  • Bist 100
    112954
  • Dolar
    6,1706
  • Euro
    6,7522
  • Altın
    326,9880
İstanbul
9 / 16
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim Elon Musk'tan hakkındaki komplo teorilerine yanıt: Aslında ben 3 bin yaşında bir vampirim
Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama Bakan Pekcan'dan maske fiyatlarının artmasıyla ilgili açıklama
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok
Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor Babası ve ağabeyinin boksta yarım kalan hayalini gerçekleştirmek istiyor
Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı Çinli doktor koronavirüsü düşünmeden yere yığılan hastaya suni solunum yaptı
Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı Çinli doktor, koronavirüsü göze aldı, markette yere yığılan hastaya suni solunum yaptı
THY'den bilet iadesi açıklaması! THY'den bilet iadesi açıklaması!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan önemli açıklamalar
Trump'tan koronavirüs açıklaması: Grip muamelesi yapın Trump'tan koronavirüs açıklaması: Grip muamelesi yapın
Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak açıklaması: Bugün ilişiği kesilecek Bakan Soylu'dan Vahit Bıçak açıklaması: Bugün ilişiği kesilecek
İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor İran'da tartışma yaratan görüntü! Hastaneler, tütsüyle korunuyor
ABD'li çiftin Adıyaman'da dağ keçisini öldürmesi tartışmaya yol açmıştı! İhaleyle vurulmuş ABD'li çiftin Adıyaman'da dağ keçisini öldürmesi tartışmaya yol açmıştı! İhaleyle vurulmuş
Hastanenin ortasında ateşe verdi! İran’daki 'koronavirüs önlemi' tepki çekti Hastanenin ortasında ateşe verdi! İran’daki 'koronavirüs önlemi' tepki çekti
Kıvanç Tatlıtuğ'un paha biçilmez klasik sevdası Kıvanç Tatlıtuğ'un paha biçilmez klasik sevdası
Kuma cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı Kuma cinayetinin kan donduran detayları ortaya çıktı
Uzmandan koronavirüs uyarısı: Salgının ABD'de yayılması kaçınılmaz Uzmandan koronavirüs uyarısı: Salgının ABD'de yayılması kaçınılmaz
Bergüzar Korel sosyal medyadan isyanını dile getirdi Bergüzar Korel sosyal medyadan isyanını dile getirdi
Almanya'nın Berlin eyaleti, camilerde güvenlik önlemlerini artıracak Almanya'nın Berlin eyaleti, camilerde güvenlik önlemlerini artıracak
Bir ülkeye daha sıçradı! Korona virüs-ündeki son durum! Bir ülkeye daha sıçradı! Korona virüs-ündeki son durum!
Kuluçka süresinde korkulan olmayacak! Kuluçka süresinde korkulan olmayacak!
1 ay kaldı, 2500 TL ödeme yapılacak! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor 1 ay kaldı, 2500 TL ödeme yapılacak! Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor
Bakkaldan 500 lira haraç istediler, vermeyince oğlunu bıçakladılar Bakkaldan 500 lira haraç istediler, vermeyince oğlunu bıçakladılar
Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama Son dakika haberi: Yeni İmar Barışı olacak mı? Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklama
Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor Araç sahipleri dikkat! Bir indirim daha geliyor

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Şubat 2020 Perşembe 12:45:13 | Son Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 13:00:21

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Tahammülümüz yok

AK Parti sözcüsü Ömer Çelik AK Partili vekillerle Ankara'da gerçekleşecek olan buluşmaya ve gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik "Sınırlarımızdaki harekatlarla oluşturulmak istenen terör devletçiği darmadağın edilmiştir. Bu mücadeleyi sınır ötesinde yapmasaydık sınırlarımızın içinde yapmak zorunda kalacaktık. Ve sonuçları bunun ne kadar doğru olduğunu göstermiştir. Rejimin etrafımızı saracağı teklifleri asla kabul etmiyoruz. Kararlılığımız tereddütsüzdür, hazırlıklarımız tamamdır" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gazetecilere yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Kızılcahamam kampımıza hazırlanıyoruz. Arkadaşlarımız toplantı öncesinde sayın Cumhurbaşkanımızın konuşması ve değerlendirmesinden sonra serbest bir şekilde gerek iç ve dış politikalarla ilgili görüşlerini açıklıyor, değerlendirmelerini yapıyorlar. Bu çerçevede tüm bunların notlarını alıyoruz, Genel Merkez olarak bunlar üzerinde çalışıyoruz. Bu çalışmaları verimli bir şekilde gerçekleştiriyoruz.

Tabi İdlib'de ve Suriye'de her gün ortaya çıkan gelişmeler bizim terörle mücadele ve Milli güvenliğimiz için bunun ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Harekatlarımızla sınrıımızın dibinde bir terör devletçiğinin kurulmasını engellemek için zaruriydi ve bu terör oluşumu darmadağın edilmiştir. Bu mücadeleyi sınır ötesinde yapmasaydık sınırlarımızın içinde yapmak zorunda kalacaktık. Ve sonuçları bunun ne kadar doğru olduğunu göstermiştir.

TAHAMMÜLÜMÜZ YOK

Suriye'de yaşananlara Türkiye tamamen insani odaklı yaklaşmış ve bugüne kadar gelinmiştir. Milletimiz de milyonlarca kardeşini yüce gönüllülük gösterek misafir etmiştir. Bundan sonrasına artık tahammülümüz yoktur.

"KARARLILIĞIMIZ TEREDDÜTSÜZDÜR"

İdlib'teki kararlılık kesin ve tereddütsüz bir kararlılıktır ve hazırlıklarımız tamamdır. Kimsenin bunu sorgulamaya hakkı yoktur. Milli güvenliğimizi doğrudan etkileyecek bir duruma sessiz kalamayız. "Siz bir iki kulede durun. Rejim etrafınızı sarsın" gibi bir yaklaşımı asla kabul etmeyiz.

TERÖRLE MÜCADELE: Arkadaşlarımız kendilerine ilişkin sürede, görüşlerini açıklıyor, değerlendirmelerini yapıyor. Bu çerçevede bunların notlarını alıyoruz, çalışıyoruz. Kampımıza hazırlık için verimli toplantılar yapıyoruz. Gündemde pek çok konu var. İdlib'de şehitlerimiz var. İdlib'de çıkan tablo, bizim bu operasyonun ne kadar gerekli olduğunu gösteriyor. Oradaki 30 km'lik derinlik, zararıydı. Terör devletçiği darmadağın edilmiştir. Bazı müttefiklerimizle maalesef bu oluşum desteklenmekteydi. Türkiye'nin bu örgütle mücadelesi milli güvenliği için zaruriydi. Ortaya koyduğumuz bu mücadele ne kadar doğru iş yaptığımızı gösteriyor.

GÖÇ DALGASI: Türkiye'nin taşıdığı yük son derece yüksektir. Bir AB ülkesi nüfusunun yarısı kadar ölümden kaçan misafirimiz var. Bundan sonrasını Türkiye'nin kaldıracak gücü yoktur. Ülkemizi göç dalgasından korumak ve insani trajedinin önüne geçmek için, bu yeni göç dalgasının önleme yoludur. İdlib'deki kararlılık üst düzeydedir. Hazırlıklar tamamlanmıştır. Milli güvenliğimizi doğrudan ilgilendirmektedir.

ERDOĞAN-PUTİN GÖRÜŞMESİ

Rejimin, oldubittiyle orada bir durum ortaya çıkarıp, sonrasında 'Buradan geri çekilmem, bu benim güvenliğim için gereklidir' demesi Türkiye açısından kabul edilecek bir durum değildir. Bunu Rusya'nın da kabul etmemesi gerekir, Soçi mutabakatına aykırıdır. Kuşkusuz harekete geçmek için Sayın Cumhurbaşkanımızın Sayın Putin ile bir araya gelmesi bir dönüm noktası olacaktır. Görüşme ile ilgili tarih çalışılır kısa süre içerisinde gerçekleşmesini bekliyoruz. İki taraf da uygun bir tarih çalışır. Ama tabii Türkiye burada sınırı çizmiştir. 'Ay sonu' dediğinde yakın bir zamanda bu görüşmenin olması ve neticesinde atılacak adımın kesinleşmesi gerekir."

EN ÇOK OKUNAN HABERLER