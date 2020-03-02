AK Parti Sözcüsü Çelik: Hedefimiz bize saldıran rejim unsurlarıdır

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile parti genel merkezinde yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik’in açıklamalarından satır başları:

-Ortaya çıkan bu saldırganlık karşısında en üst düzeyde meşru müdafaa hakkımızı kullanarak en sert cevap rejim unsurlarına verilmiştir, verilmeye devam edecektir.

-Sayın Cumhurbaşkanımızın verdiği sürenin dolmasıyla beraber bahar kalkanı harekatı başlamıştır.

-Yunanistan’ın bugün göçmenlere gaz bombası atması, bir göçmeni öldürmesi insanlık dışı bir davranıştır.

-Egemen bir devlet olarak Türkiye bu hareketleri başlatmasaydı, terör örgütleri Urfa’ya, Kilis’e saldırırken hükümet ne yapıyor diye soracaklardı. Türkiye, sınırlarını korumak için bu harekatları yapmak durumundadır. Esed rejimiyle görüşülsün diye açıklamalar oluyor, Suriye Esed’in şahsi malı mıdır? Suriyeliler'in midir? Türkiye’nin bundan sonra daha fazla mülteci yükü taşıyacak hali kalmamıştır.

-Yunanistan çok yanlış yapıyor, Avrupa’nın sözlerine güveniyor. Yunanistan’ın başına gelen hiçbir durumu istismar etmedik. Türkiye, Yunanistan’ın siyasi şantaj yapacağı bir ülke değildir. Avrupa’ya güvenmesinler. Avrupa’nın son derece bencilce yaklaştıklarını görüyoruz.

-Cumhurbaşkanı Erdoğan adına ilgili bakan Meclis'e bilgi verecektir.

İDLİB’DEN GÖÇ DALGASI

Türkiye’nin daha fazla mülteci taşıyacak imkanı yok. Güvenli bölge oluşsaydı göç dalgası oluşmayacaktı. Güvenli bölgenin oluşturulmaması, müttefiklerimizin mükellefiyetlerini yerine getirmemesi, 4 milyon insanın zulme maruz kalmasına neden oldu.

Kimseyi, ülkemizden zorla göndermiyoruz ama hiç kimseyi de zorla tutmayacağımız bir noktaya geldik.

Bütün bunlar olurken Sayın Cumhurbaşkanımızı arayarak göç dalgasının ne olacağını soruyorlar.

Müthiş bir iki yüzlülükle karşı karşıyayız.

Yunanistan’ın göçmelere gaz bombası atması bir göçmeni öldürmesi insanlık dışı bir yaklaşımdır.

‘YUNANİSTAN TÜRKİYE’YE ŞANTAJ YAPACAK BİR ÜLKE DEĞİLDİR’

En zor zamanlarda Yunanistan’ın yanında olduk. Ama şimdi Yunanistan insani bir durum karşısında Türkiye’ye karşı siyasi e askeri şantaj yapma gayreti içine giriyor. Yunanistan Türkiye’ye şantaj yapacak bir ülke değildir.

Kendilerine tavsiyemiz Avrupalılara güvenmesinler. Yarın öbür gün iş biraz daha büyürse Yunanistan da umurlarında olmaz.

Çeşitli tweetler atıyorlar Avrupa’nın sınırlarını koruyacağız diye. Avrupa’nın nereden başladığını bile bilmiyorlar. Avrupa ve NATO’nun sınırları Türkiye’den başlıyor.

Son zamanlarda Avrupa’yı bir Hristiyan kulübü olarak görüyorlar.

O GECE NEDEN HATAY VALİSİ AÇIKLAMA YAPTI?

Hatay Valisi de devletin yetkilisi. Açıklama yapması son derece normal. Hükümetin görevlendirdiği o ildeki en yüksek yetkili. Sadece Hatay Valisi yapmadı İletişim Başkanlığı dahil tüm kanallar kullanıldı. Biz de parti adına açıklama yaptık.

O gece sayın cumhurbaşkanımızın nasıl bir mesai içinde olduğunu devlet sorumluluğu içinde olanlar bilirler. Sabahın ilk saatlerine kadar kesintisiz bir mesai sürdürmüştür. İlgili komutanlar ve bakanlarla sürekli bir durum değerlendirmesi yapmıştır.

O gece insanüstü bir gayretle kimsenin uyumadığı kriz yönetimi toplantılarını sayın cumhurbaşkanımız yönetmiştir. Bu süreç son derece dinamik bir süreçtir. Sahadan gelen bilgiler sürekli güncellenmektedir. Bu tip yaklaşımlar devlet işlerinin nasıl işlediğini bilmeyen kişilerin yaptığı açıklamalardır.

KILIÇDAROĞLU’NUN “ŞEHİTLER TEPESİ BOŞ KALACAK” SÖZLERİ

Şehitler tepesi boş kalmayacak sözünü bile bunu sanki ölümü kutsamak için söylenmiş bir söz gibi söylemek başlı başına bir cahilliktir.

Bu sözün manası ülkemizi Korumak için bu ülkede hayatını feda etmekten çekinmeyecek olanlar her zaman var olacaktır demektir.

Şimdi bunu anlamadan şehitler tepesi boş kalacak diyenler bu milletin geleceği tehlikeye düştüğü zaman bu ülkede bunu için fedakarlık yapacak kimse olmayacak biz bunu temin edeceğiz demektir.

Hiç birimiz arzu etmeyiz bir çatışmayla karşı karşıya kalmayı. Bu mantıkla bakılsaydı Kurtuluş Savaşı, Kıbrıs barış harekatı yapılır mıydı.

Türkiye cumhurbaşkanını bulunduğu makamı saray rejimi olarak ifade edip milyonlarca kişiyi öldürmüş Esad’a Suriye’nin meşru temsilcisi olarak gören bir zihniyetle karşı karşıyayız.

Bu anlayıştan CHP’ye destek veren vatandaşlarımızın da memnun olmadığını biliyoruz.

Moskova’ya neden gidiyorsun diyenler Esad’ın ayağına gitmiş kişiler.