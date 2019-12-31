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31 Aralık 2019 Salı 18:00:14 | Son Güncelleme: 31 Aralık 2019 Salı 18:01:21

AK Parti Sözcüsü Çelik: Eş-Şebab Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerden

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Gerek El Kaide gerekse de Somali'deki uzantısı Şebab terör örgütü insanlığa ve Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik,  Twitter'dan, Somali'nin başkenti Mogadişu'da gerçekleştirilen bombalı araçlı saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yol yapım çalışması sırasında Türk mühendis grubunu hedef alan saldırıyı El Kaide bağlantılı terör örgütü Eş-Şebab'ın üstlendiğini hatırlatan Çelik, "İnsanlık için bir tehdit olan terör örgütlerine karşı Türkiye'nin verdiği haklı ve etkili mücadele ilkelere dayanmaktadır. Terör örgütleri arasında ayrım yapanlar, teröre en büyük gıdayı sağlamaktadır." yorumunu yaptı.

Çelik, Türkiye'nin bir yandan bölgesinde ve dünyada insani sorumluluk alan, mazlum halklara yardım eli uzatan bir ülke iken diğer yandan da birden fazla terör örgütüne karşı ilkeli mücadele yürüten bir ülke olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bu mücadele insani değerler için verilen ilkeli bir mücadeledir. Gerek El Kaide gerekse de Somali'deki uzantısı Şebab terör örgütü insanlığa ve Müslümanlara karşı en büyük suçu işleyen örgütlerdendir. Bu örgütlerin gerek varlıkları gerekse de eylemleri ile insanlığı tehdit ettikleri ve Somali halkının geleceğine kast ettikleri açıktır. Şebab gibi taşeron örgütleri kullanan ülkeler de girdikleri kirli ilişkilerin asıl zararı kendilerine verdiğini göreceklerdir. Teröre karşı ilkeli mücadele olmadan terör yenilemez. Türkiye'nin verdiği haklı ve ilkeli mücadele insanlık adına bir mücadeledir."

Hiçbir terör örgütünün ve onlara destek verenlerin Türkiye'yi bu haklı mücadeleden vazgeçiremeyeceğine dikkati çeken Çelik, "Terör yenilmezse insanlık kaybeder. Türkiye'nin tüm terör örgütlerine karşı ayrım gözetmeyen ilkeli mücadelesi aynı kararlılıkla sürecek. Dostlarımıza ve müttefiklerimize, DEAŞ, PKK, PYD, YPG, FETÖ, El Kaide, Şebab etiketlerinin tek bir terör örgütü olarak ele alınması gerektiğini hatırlatıyoruz. Dostlarımızı ve müttefiklerimizi Türkiye’nin insanlık adına teröre karşı verdiği bu mücadelede işbirliğine ve dayanışmaya çağırıyoruz." ifadesini kullandı.

AA

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