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10 Temmuz 2019 Çarşamba 13:22:43 | Son Güncelleme: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 14:27:26

AK Parti Sözcüsü Çelik: Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir

AK Parti Sözcüsü Çelik Doğu Akdeniz'deki son durumla ilgili "Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanlığı sisteminde revizyon tartışmalarıyla ilgili olarak, " Nerelerde aksaklık varsa bunlar tespit edilecek. Milletvekillerimizin eleştirileri ve değerlendirmeleri not alınıyor. Aksaklık ve tıkanıklık olan yerlerin, eksik görülen yerlerin üzerine gidilecek" açıklaması yaptı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milletvekilleriyle yaptığı istişare toplantısının ardından açıklama yapıyor. Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"İç politikayla ilgili konular, seçim değerlendirmeleri ve dış politikalarla ilgili arkadaşlarımızın değerlendirmeleri oluyor. Ayrıca Cumhurbaşkanımız G20 Zirvesi'yle ilgili ayrıntılı bilgi verdi. Yarın MKYK toplantımızı gerçekleştireceğiz. Basın toplantısı gerçekleştireceğiz.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi milletimizin onayıyla hayata geçti. Bir yılı geride kaldı. Tüm bunların geniş bir değerlendirmesi yapılıyor. Uygulanması konusunda biz, pratik konularını tabii ki tartışıyoruz. Milletvekillerimizin önerileri önemlidir. Kendilerinin illeriyle merkezi hükümet arasındaki ilişkilerin verimliliği ve hızı açısından ortaya koyduğu notlar dikkatle değerlendiriliyor. Bu sistemin en önemli özelliği vatandaşın devletten hızlı hizmet alabilmesiydi. Milletvekillerimizin zaman zaman bazı bürokratik makamlarda bu hızı göremedikleri değerlendirmeleri oluyor. Tıkanıklıklar gözden geçirilecek.

ALİ BABACAN'IN İSTİFASI

Sayın Cumhurbaşkanımızın yaptığı değerlendirmeyi gördünüz. Onun dışında herhangi bir gündem yok. Bundan sonra eksikliklerimizin giderilmesi, güçlü olan yanlarımızın daha da pekiştirilmesi dışında bir gündem söz konusu değil.

YUNANİSTAN'DAN DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Kullanılan üslup devlet adamı üslubu değil. Türkiye'yi sürekli sağa sola şikayet ettiğini görüyoruz. Tabii Rum kesimi ayrı bir problem kaynağı. Esasen Avrupa Birliği'nin içinde de Rum kesiminin tek başına Avrupa Birliği'ne alınmasının ne kadar büyük bir sorun olduğunu söylerler. Rum kesiminin bu haylaz çocuk olma durumu Avrupa Birliği'nin de gündemindedir.

Yunanistan Dışişleri Bakanı'na tavsiyemiz şudur: Son derece sıradan bir üslup kullanmasın. Türkiye'nin dostluğu kıymetlidir. Ama tabii Yunanistan Dışişleri Bakanı bu üslupla başlamış oldu, bu şekilde devam edecekse bunun iyi sonuçları olmayacaktır."

 

 

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