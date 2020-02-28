28 Şubat 2020 Cuma 14:55:22 | Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 14:59:21
AK Parti: Salı günü kapalı oturum yapılmasını teklif edeceğiz
İdlib için önemli bir gelişme daha yaşandı. AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, "Salı günü kapalı oturum yapılması ve Milli Savunma Bakanının Meclisi bilgilendirmesini teklif edeceğiz" dedi.
AA
Ayrıntılar geliyor...
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