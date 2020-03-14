14 Mart 2020 Cumartesi 17:53:15 | Son Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 18:30:58
AK Parti MYK ve MKYK toplantılarına kronavirüs tedbiri
AK Parti'nin pazartesi günü yapılacak MYK ve MKYK toplantıları ileri bir tarihe ertelendi.
AK Parti'nin, pazartesi günü yapılması planlanan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ile Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantıları ertelendi.
AK Parti'den yapılan duyuruda, "Pazartesi günü yapılacak MKYK ve MYK toplantılarımız ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
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