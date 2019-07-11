11 Temmuz 2019 Perşembe 16:16:08 | Son Güncelleme: 11 Temmuz 2019 Perşembe 16:22:26
AK Parti MKYK Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
AK Parti Genel Merkezi'nde saat 16.00'da başlayan MKYK toplantısı basına kapalı yapılıyor.
AA
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