18 Eylül 2019 Çarşamba 17:21:26 | Son Güncelleme: 18 Eylül 2019 Çarşamba 17:23:34
AK Parti MKYK sona erdi
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısı sona erdi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saat 18.00’de açıklama yapacak
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezindeki basına kapalı toplantı, 2 buçuk saat sürdü.
(AA)
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