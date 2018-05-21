AK Parti aday listesini YSK'ye sundu! İşte il il tam liste
AK Parti'nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu.
AK Parti'nin YSK'ya sunduğu listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.
En genç aday Kocaeli'den
AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.
167 milletvekili yeniden aday
Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.
Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.
Milletvekili adaylarının 466 da evli.
Adayların 126'sı kadın
Aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı.
AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları
Berat Albayrak
Nurettin Canikli
Ravza Kavakçı Kan
İsmet Uçma
Berna Satır
Hulusi Şentürk
Fatih Süleyman Denizoğlu
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Mustafa Sincan
Ahmet Ayhan Kayaoğlu
AA
AK Parti listesinde sürpriz isimler!
AK Parti 600 kişilik milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. AK Parti'nin listesinde sürpriz isimler yer aldı.
AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.
İzmir'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses listede yer almadı.
İşte AK Parti listesindeki sürpriz isimler:
Kenan Sofuğlu - Sakarya 3.sıra
İŞTE İL İL TAM LİSTE
İSTANBUL 1. BÖLGE
BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN
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ADANA
JÜLİDE SARIEROĞLU
TAMER DAĞLI
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
AHMET ZENBİLCİ
ABDULLAH DOĞRU
SEVİL CAN
MUHAMMED AKSOY
SAMİR ALTUNKAYNAK
RAMAZAN ÇIRAK
EROL KAHRAMAN
REŞAN ARLIER
NECİP FAZIL CENGİL
MEHMET GAZİOĞLU
MUHAMMED ZEKİ AÇ
ZEKERİYE YILDIZOĞLU
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ADIYAMAN
AHMET AYDIN
İBRAHİM HALİL FIRAT
MUHAMMED FATİH TOPRAK
YAKUP TAŞ
ABDULAZİZ ASLAN
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AFYONKARAHİSAR
VEYSEL EROĞLU
ALİ ÖZKAYA
İBRAHİM YURDUNUSEVEN
RASİME KIPIRTI FEDAKAR
MEHMET ZEYBEK
İBRAHİM ÜNLÜER
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AĞRI
EKREM ÇELEBİ
ABBAS AYDIN
DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
ERHAN TENEKECİ
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AKSARAY
İLKNUR İNCEÖZ
CENGİZ AYDOĞDU
MUSTAFA SERDENGEÇTİ
MUHAMMED AKTAŞ
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AMASYA
MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
HASAN ÇİLEZ
ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK
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ANKARA 1. BÖLGE
YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
FATİH ŞAHİN
YALÇIN AKDOĞAN
ALİ İHSAN ARSLAN
MURAT YILDIRIM
FATMA ÖNCÜ
FAHRİ USTA
GÖKÇER DOĞAN
FEVZİ AYDIN
BÜŞRA SOYLU
MUAMMER CEMALOĞLU
ELİF RABİA TOPTANCI
ADİL CAN YILDIRIM
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ANKARA 2. BÖLGE
MUSTAFA DESTİCİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM
EMRULLAH İŞLER
ORHAN YEGİN
ARİFE POLAT DÜZGÜN
ZEYNEP YILDIZ
AHMET FETHAN BAYKOÇ
ENES ŞİŞMAN
MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
İBRAHİM ENES DURUAY
ONUR ALP BAŞAYAR
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ANKARA 3. BÖLGE
MEHMET NACİ BOSTANCI
ASUMAN ERDOĞAN
NEVZAT CEYLAN
BARIŞ AYDIN
HACI TURAN
MERYEM GÖKA
TUNA KOÇ
KURTCAN ÇELEBİ
SERHAT BAYAR
DİLARA TABAK
MEHMET GÜNDOĞDU
MÜCAHİT EFE
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ANTALYA
MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA KÖSE
SENA NUR ÇELİK
İBRAHİM AYDIN
ATAY USLU
KEMAL ÇELİK
GÜLÇİN ÖZBOZ
SEYİT EMRE GÖYÜK
ERCAN MEKTEPLİOĞLU
MUSTAFA ERKAN
HASAN HÜSEYİN CENGİZ
ESMA BALABAN KARACAN
HASAN DEMİR
ÖMER AKBAŞ
CANBEY ÇETİN
HASAN KEREM ÜNSAL
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ARDAHAN
ORHAN ATALAY
HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU
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ARTVİN
ERTUNÇ ERKAN BALTA
MUZAFFER ÇORBACI
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AYDIN
MUSTAFA SAVAŞ
BEKİR KUVVET ERİM
METİN YAVUZ
RIZA POSACI
ERSİN ESENLİK
AHMET TARIK SARI
SEDA KANAT
YASEMİ SARIÇİÇEK
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BALIKESİR
ADİL ÇELİK
BELGİN UYGUR
YAVUZ SUBAŞI
MUSTAFA CANBEY
PAKİZE MUTLU AYDEMİR
ÖMER ALAN
OSMAN BILDIR
ZEYNEP DENİZ
ENCAN AYDOĞDU
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BARTIN
YILMAZ TUNÇ
YAŞAR ARSLAN
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BATMAN
ZİVER ÖZDEMİR
MURAT GÜNEŞTEKİN
MEHMET ŞAT
MURAT ÇİÇEK
AYLA IŞIK
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BAYBURT
FETANİ BATTAL
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BİLECİK
SELİM YAĞCI
HALİL ELDEMİR
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BİNGÖL
CEVDET YILMAZ
FEYZİ BERDİBEK
ZEKİ KORKUTATA
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BİTLİS
CEMAL TAŞAR
VAHİT KİLER
FEVZİ TAŞDEMİR
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BOLU
ARZU AYDIN
FEHMİ KÜPÇÜ
METİN VURAL
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BURDUR
BAYRAM ÖZÇELİK
YASİN UĞUR
EMİNE AKTAŞ
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BURSA 1. BÖLGE
HAKAN ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA ESGİN
REFİK ÖZEN
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
AHMET KILIÇ
GÜLTEN KAPICIOĞLU
SADETTİN CANGÜL
ARİF ÇELENK
MUHAMMED ERDOĞAN
ARİF BEKİR DANGAÇ
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BURSA 2. BÖLGE
EFKAN ALA
OSMAN MESTEN
VİLDAN YILMAZ GÜREL
ZAFER IŞIK
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
ATİLLA ÖDÜNÇ
AHMET YELİS
SELDA MERİÇ
BURCU YARAN
İSMAİL ÖZKAN
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ÇANAKKALE
BÜLENT TURAN
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
FURKAN SEZER
FIRAT AKGÜN
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ÇANKIRI
MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
SALİM ÇİVİTCİOĞLU