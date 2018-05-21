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21 Mayıs 2018 Pazartesi 16:16:24 | Son Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 09:55:32

AK Parti aday listesini YSK'ye sundu! İşte il il tam liste

AK Parti'nin, 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için hazırlanan aday listesi YSK'ye sunuldu.

AK Parti'nin YSK'ya sunduğu listede adayların 126'sını kadınlar oluşturdu. Milletvekili adaylarının yaş ortalaması 44 olurken, 25 yaşın altında 57 adaya listelerde yer verildi.

İŞTE İL İL TAM LİSTE

En genç aday Kocaeli'den

AK Parti'nin en genç milletvekili adayı Kocaeli 11. sıradan aday gösterilen 18 yaşındaki Elif Nur Bayram oldu.

167 milletvekili yeniden aday

Listelerde 26. dönemden 167 milletvekili adayı tekrar yer buldu.

Toplam engelli milletvekili aday sayısı ise 8 oldu.

Milletvekili adaylarının 466 da evli.

Adayların 126'sı kadın

Aday listesinde 126 kadın milletvekili adayı yer aldı.

AK Parti İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayları

Berat Albayrak
Nurettin Canikli 
Ravza Kavakçı Kan
İsmet Uçma
Berna Satır
Hulusi Şentürk
Fatih Süleyman Denizoğlu
Hurşit Yıldırım
Ali Sevinç
Mustafa Sincan
Ahmet Ayhan Kayaoğlu

AA

AK Parti listesinde sürpriz isimler!

AK Parti 600 kişilik milletvekili listesini Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etti. AK Parti'nin listesinde sürpriz isimler yer aldı.


AK Parti, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdi.

İzmir'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses listede yer almadı.

İşte AK Parti listesindeki sürpriz isimler:

Kenan Sofuğlu - Sakarya 3.sıra

İŞTE İL İL TAM LİSTE 

İSTANBUL 1. BÖLGE

BERAT ALBAYRAK
NURETTİN CANİKLİ
MUSTAFA ATAŞ
EROL KAYA
VEDAT DEMİRÖZ
RAVZA KAVAKCI KAN
OSMAN BOYRAZ
İSMET UÇMA
MİHRİMAH BELMA SATIR
AHMET BERAT ÇONKAR
HULUSİ ŞENTÜRK
MÜŞERREF PERVİN TUBA DURGUT
EYÜP ÖZSOY
SERKAN BAYRAM
FATİH SÜLEYMAN DENİZOLGUN
ŞEYMA DÖĞÜCÜ
AZMİ EKİNCİ
HURŞİT YILDIRIM
ALİ SEVİNÇ
TUĞBA ERCAN
SABRİ BALAMAN
ESMA ERSİN
MUSTAFA MİCAN
AHMET ÖZDİNÇ
İBRAHİM İLCİ
SEMANUR KOÇAL
RAMAZAN ÖZKÜRKÇÜ
FİDAN ERDOĞAN AVŞAR
FEYZULLAH TUNA
FUAT KİNSİZ
AHMET AYHAN KAYAOĞLU
SİNEM DEMİR
MUHAMMET ALİ KUMRU
LEVENT COŞKUN ERKEKOĞLU
OKTAY TAN

******************
 

ADANA

JÜLİDE SARIEROĞLU
TAMER DAĞLI
MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ
AHMET ZENBİLCİ
ABDULLAH DOĞRU
SEVİL CAN
MUHAMMED AKSOY
SAMİR ALTUNKAYNAK
RAMAZAN ÇIRAK
EROL KAHRAMAN
REŞAN ARLIER
NECİP FAZIL CENGİL
MEHMET GAZİOĞLU
MUHAMMED ZEKİ AÇ
ZEKERİYE YILDIZOĞLU

**************
ADIYAMAN

AHMET AYDIN
İBRAHİM HALİL FIRAT
MUHAMMED FATİH TOPRAK
YAKUP TAŞ
ABDULAZİZ ASLAN

********************
AFYONKARAHİSAR

VEYSEL EROĞLU
ALİ ÖZKAYA
İBRAHİM YURDUNUSEVEN
RASİME KIPIRTI FEDAKAR
MEHMET ZEYBEK
İBRAHİM ÜNLÜER

**********************
 

AĞRI

EKREM ÇELEBİ
ABBAS AYDIN
DİLAN ÖZMEN ÖZGÜN
ERHAN TENEKECİ

********************
 

AKSARAY

İLKNUR İNCEÖZ
CENGİZ AYDOĞDU
MUSTAFA SERDENGEÇTİ
MUHAMMED AKTAŞ

**********************
 

AMASYA

MUSTAFA LEVENT KARAHOCAGİL
HASAN ÇİLEZ
ABDULKERİM BUĞRA ŞİMŞEK

*********************
 

ANKARA 1. BÖLGE

YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ
FATİH ŞAHİN
YALÇIN AKDOĞAN
ALİ İHSAN ARSLAN
MURAT YILDIRIM
FATMA ÖNCÜ
FAHRİ USTA
GÖKÇER DOĞAN
FEVZİ AYDIN
BÜŞRA SOYLU
MUAMMER CEMALOĞLU
ELİF RABİA TOPTANCI
ADİL CAN YILDIRIM

*********************
 

ANKARA 2. BÖLGE

MUSTAFA DESTİCİ
LÜTFİYE SELVA ÇAM
EMRULLAH İŞLER
ORHAN YEGİN
ARİFE POLAT DÜZGÜN
ZEYNEP YILDIZ
AHMET FETHAN BAYKOÇ
ENES ŞİŞMAN
MÜZEHHER BELMA ERDOĞAN
İBRAHİM ENES DURUAY
ONUR ALP BAŞAYAR

*********************

ANKARA 3. BÖLGE

MEHMET NACİ BOSTANCI
ASUMAN ERDOĞAN
NEVZAT CEYLAN
BARIŞ AYDIN
HACI TURAN
MERYEM GÖKA
TUNA KOÇ
KURTCAN ÇELEBİ
SERHAT BAYAR
DİLARA TABAK
MEHMET GÜNDOĞDU
MÜCAHİT EFE

**********************
ANTALYA

MEVLÜT ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA KÖSE
SENA NUR ÇELİK
İBRAHİM AYDIN
ATAY USLU
KEMAL ÇELİK
GÜLÇİN ÖZBOZ
SEYİT EMRE GÖYÜK
ERCAN MEKTEPLİOĞLU
MUSTAFA ERKAN
HASAN HÜSEYİN CENGİZ
ESMA BALABAN KARACAN
HASAN DEMİR
ÖMER AKBAŞ
CANBEY ÇETİN
HASAN KEREM ÜNSAL

************************
 

ARDAHAN

ORHAN ATALAY
HALİL İBRAHİM DURSUNOĞLU

******************
 

ARTVİN

ERTUNÇ ERKAN BALTA
MUZAFFER ÇORBACI

*********************

AYDIN

MUSTAFA SAVAŞ
BEKİR KUVVET ERİM
METİN YAVUZ
RIZA POSACI
ERSİN ESENLİK
AHMET TARIK SARI
SEDA KANAT
YASEMİ SARIÇİÇEK

********************
BALIKESİR

ADİL ÇELİK
BELGİN UYGUR
YAVUZ SUBAŞI
MUSTAFA CANBEY
PAKİZE MUTLU AYDEMİR
ÖMER ALAN
OSMAN BILDIR
ZEYNEP DENİZ
ENCAN AYDOĞDU

********************

BARTIN

YILMAZ TUNÇ
YAŞAR ARSLAN

***************

BATMAN

ZİVER ÖZDEMİR
MURAT GÜNEŞTEKİN
MEHMET ŞAT
MURAT ÇİÇEK
AYLA IŞIK

*************

BAYBURT

FETANİ BATTAL

****************

BİLECİK

SELİM YAĞCI
HALİL ELDEMİR

***************

BİNGÖL

CEVDET YILMAZ
FEYZİ BERDİBEK
ZEKİ KORKUTATA

***************

BİTLİS

CEMAL TAŞAR
VAHİT KİLER
FEVZİ TAŞDEMİR

*************

BOLU

ARZU AYDIN
FEHMİ KÜPÇÜ
METİN VURAL

***************
 

BURDUR

BAYRAM ÖZÇELİK
YASİN UĞUR
EMİNE AKTAŞ

***************

BURSA 1. BÖLGE

HAKAN ÇAVUŞOĞLU
MUSTAFA ESGİN
REFİK ÖZEN
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
AHMET KILIÇ
GÜLTEN KAPICIOĞLU
SADETTİN CANGÜL
ARİF ÇELENK
MUHAMMED ERDOĞAN
ARİF BEKİR DANGAÇ

********************

BURSA 2. BÖLGE

EFKAN ALA
OSMAN MESTEN
VİLDAN YILMAZ GÜREL
ZAFER IŞIK
MUHAMMET MÜFİT AYDIN
ATİLLA ÖDÜNÇ
AHMET YELİS
SELDA MERİÇ
BURCU YARAN
İSMAİL ÖZKAN

*******************

ÇANAKKALE

BÜLENT TURAN
JÜLİDE İSKENDEROĞLU
FURKAN SEZER
FIRAT AKGÜN

****************

ÇANKIRI

MUHAMMET EMİN AKBAŞOĞLU
SALİM ÇİVİTCİOĞLU

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