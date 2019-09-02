02 Eylül 2019 Pazartesi 21:08:27 | Son Güncelleme: 02 Eylül 2019 Pazartesi 21:14:51
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısı erdi
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısı sona erdi.
Parti genel merkezinde basına kapalı gerçekleştirilen toplantı, 4 saat 40 dakika sürdü.
(AA)
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