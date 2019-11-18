18 Kasım 2019 Pazartesi 15:59:10 | Son Güncelleme: 18 Kasım 2019 Pazartesi 15:59:44
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı
AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı
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