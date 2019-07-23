AK Parti kurucular listesi güncellendi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla AK Parti'nin Kurucular Kurulu listesi güncellendi. Farklı tarihlerde AK Parti ile yollarını ayıran 6 isim ve partiden ihraç edilen 4 isim güncellenen listeden çıkarıldı. AK Parti ile yolunu ayıran ve listeden çıkarılan isimler arasında Ali Babacan da yer aldı.

YILLAR ÖNCE YOLLAR AYRILMIŞ

AK Parti'nin güncellenen Kurucular Kurulu listesi, milletvekillerine ve ülke genelindeki AK Parti Teşkilatları'na da gönderildi. AK Parti'nin resmi internet sitesinde de, Kurucular Kurulu'nun güncel hali yer aldı. Liste dışı kalan kişilerden Ali Babacan dışındaki diğer isimlerin tamamının, yıllar önce AK Parti ile yollarını ayırdığı veya partiden ihraç edildiği ortaya çıktı.

ALGILAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Böylece, son dönemde oluşturulmak istenin yanlış algı da, güncellenen listeyle çürütülmüş oldu. Siyasi kulislerde adından söz edilen isimler arasında yer alan Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu ise AK Parti'nin kurucuları arasında yer almıyor.

İŞTE O İSİMLER

Güncellenen AK Parti Kurucular Kurulu Listesi'nden istifa nedeniyle çıkarılan altı isim ve partiden ihraç edildikleri için liste dışı kalan dört isim şöyle:

İstifa edenler:

Ali Babacan, İdris Naim Şahin, İsmail Tatlıoğlu, Mehmet Nail Berzek, Mehmet Yaşar Öztürk, Mustafa Öztürk.

İhraç edilenler:

Yaşar Yakış, Mehmet Gazioğlu, Fatma Ünsal, Erdal Öner.

(Yenişafak)