12 Mart 2020 Perşembe 16:22:46 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:23:26
AK Parti kampı iptal edildi
AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı Corona Virüs önlemleri nedeniyle iptal edildi.
Ayrıntılar az sonra...
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