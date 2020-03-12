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AK Parti kampı iptal edildi AK Parti kampı iptal edildi
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12 Mart 2020 Perşembe 16:22:46 | Son Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 16:23:26

AK Parti kampı iptal edildi

AK Parti'nin 3-4-5 Nisan'da yapılması planlanan kampı Corona Virüs önlemleri nedeniyle iptal edildi.

Ayrıntılar az sonra...

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